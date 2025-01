Snimak raspoložene Melanije Trump osvojio je mreže: Rijetki su očekivali da će je vidjeti u ovakvom izdanju

Par je snimljen dok pjeva i pleše uz hit Village Peoplea iz 1978. godine “YMCA”, a društvene mreže su preplavili snimci ovog trenutka.

Donaldov najstariji sin Donald Trump Jr., objavio je snimak na kom se novoizabrani predsjednik i njegova supruga mogu vidjeti dok se druže na zabavi s brojnim poznatim osobama.

“Nikada u životu nisam mislio da će Melania Trump plesati uz ‘YMCA'”, napisao je jedan od brojnih korisnika Twittera koje je iznenadio snimak.

Dok je Trump pokazao svoje prepoznatljive pokrete, Melania je djelovala mnogo opuštenije u odnosu na izdanja u kojima su je ljudi navikli vidjeti.

Uz Donalda je bio i Elon Musk koji je na zabavu stigao sa svojim četverogodišnjim sinom X AE A-XII na ramenima.

Još jedan detalj koji su mnogi komentarisali jeste Melanijin modni odabir, a pojavila se u crnoj haljini do poda s asimetričnim naramenicama te zlatnim detaljem na jednoj od njih uz izrez sa strane koji joj je sezao do bedara, prenosi Klix.

BREAKING: Melania Trump debuts her very own YMCA Trump dance at last night Mar-a-Lago NYE celebrations 😂

What a fun night! President Trump and her father, Viktor, by her side. All smiles ❤️ pic.twitter.com/qR1JgdBfxy

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 1, 2025