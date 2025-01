Crna novogodišnja noć u Njemačkoj: Pet osoba poginulo zbog pirotehnike

Prvi slučaj zabilježen je u saveznoj državi Saksonija oko 18:30 sati, kada je 50-godišnjak pokušao zapaliti vatromet sa svojom porodicom, ali je došlo do eksplozije u kojoj je poginuo.

Nekoliko sati kasnije, na području iste regije je poginuo 45-godišnjak koji je zadobio povrede glave zbog eksplozije.

U gradu Geseke je poginuo 24-godišnjak oko 22:40 sati, dok su zbog istog razloga poginuli 21-godišnjak u gradu Kremmen te 20-godišnjak u mjestu Ochsenwerder, koje se nalazi u gradu Hamburgu, prenosi Klix.

Pored slučajeva gdje je aktiviran vjerovatno neispravan vatromet, koji je doveo to tragične smrti, vrijedi istaći da je do situacije u Hamburgu došlo zbog toga što je neimenovani muškarac aktivirao petardu zalijepljenu uz dezodorans, što je vjerovatno dovelo do veće eksplozije.

Facebook komentari