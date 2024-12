Ovo je najhladniji grad na svijetu, temperature idu i do -60°C!

Smješten u Sibiru u Rusiji, Jakutsk je 5. veljače 1891. doživio rekordno nisku temperaturu od -64,4 °C, iako nije grad najbliži Sjevernom polu.

YouTuberica Kiun B jedna je od 355.000 stanovnika koji žive u Jakutsku. “To je kao scena iz SF filma”, opisuje Kiun B koja je doživjela blage ozebline na nosu i obrazima kada je bila vani. Pojašnjava da mora uzimati vitamin D i željezo kako bi ostala zdrava zbog nedostatka sunčeve svjetlosti. No, u Jakutsku život ne staje samo zato što je -40 °C.

“I dalje izlazimo van, idemo u školu i na posao. Dobiti ozebline i hipotermiju u Jakutsku je skoro jednako uobičajeno kao i hladnoća. Akumulatori automobila se mogu smrznuti, a putnici ostati zaglavljeni. Nažalost, svake se godine oko stotine ljudi smrzne do smrti”, kazala je Kiun B, piše Mirror.uk,piše N1

“Ovakav vremenski obrazac donosi hladne zračne mase iz arktičke regije, što dovodi do produljenih razdoblja intenzivne hladnoće,” pojašnjavaju iz BBC-ja. Grube zime grada rezultat su nekoliko faktora, uključujući riječnu dolinu na kojoj je izgrađen, koja zarobljava hladan zrak. Jakutsk ima visoki tlak sustava koji se često naziva Sibirska anticiklona. Grad doživljava permafrost – što znači da je tlo trajno smrznuto zbog niskih temperatura.

No, ljeti Jakutsk može biti topliji od Ujedinjenog Kraljevstva. Prosječne temperature počinju rasti u kasnu zimu, a u svibnju se penju iznad nule. U srpnju su najviše temperature do 26 °C, dok je u kolovozu između 22 °C i 9 °C. Do listopada opet budu niske temperature.

Iako je Jakutsk najhladniji grad na svijetu, ako se vozite 21 sat do zabačenog sela Ojmjakon, tamo biste doživjeli još hladnije uvjete. S rekordno niskom temperaturom od -71,2 °C, Oymyakon se smatra najhladnijim naseljenim mjestom na svijetu. Ima oko 500 stanovnika, a lokalno stanovništvo nikada ne gasi motore svojih automobila zbog baltičkih uvjeta jer bi se smrznuli i uništili bateriju.

