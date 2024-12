Ovo je razlog pada putničkog aviona? Otkriveni novi detalji drame u Kazahstanu, buknula velika eksplozija!

Nakon pada putničkog aviona u Kazahstanu, koji je sa 72 osobe putovao iz Bakua za Grozni, pojavile su se informacije o uzroku nesreće. Naime, kako pišu azerebejdžanski mediji, avion je naletio na jato ptica, piše Telegraf.

Kasnije se pojavila informacija da je avion preusmjeren na aerodrom Mahačkalu zbog guste magle ali je doživio nesreću na samo tri kilometara od aerodroma Akatau.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024