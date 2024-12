Pogledajte jeziv snimak pada putničkog aviona u Kazahstanu: Spuštao se lagano, a onda je eksplodirao!

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci pada putničkog aviona AZAL-a u Kazahstanu koji je letio iz Bakua za Grozni. Na licu mjesta buknula je eksplozija koju trenutno gasi veliki broj vatrogasaca.

Prema saopštenju koje je AZAL dao APA, avion “Azerbejdžan erlajns” na letu J2-8243 iz Bakua za Grozni, avion „Embraer 190”, pao na oko 3 km od grada Aktaua. Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo navodno zbog sudara letjelice sa jatom ptica.

Avion je poslao “SOS” signal iznad Kaspijskog mora.

Avion, koji je potom krenuo ka Kazahstanu na prinudno sletanje, srušio se na aerodromu Aktau.

Prema preliminarnim informacijama, u avionu je bilo 67 putnika i 5 članova posade.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024