Američki senatori predlažu sankcije Turskoj zbog sukoba u Siriji

Dva američka senatora predstavila su u petak prijedlog zakona koji bi uveo sankcije Turskoj zbog vojne akcije te zemlje ili grupa koje ona podržava na sjeveru Sirije.

U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) questions Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas during a Senate Appropriations committee hearing as lawmakers in the U.S. Congress struggle to reach a deal to head off a looming partial government shutdown less than two weeks away on Capitol Hill in Washington, U.S., November 8, 2023. REUTERS/Julia Nikhinson