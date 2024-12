IZRAEL BACIO “ZEMLJOTRES BOMBU” NA SIRIJU! “Pečurka” se diže u regionu u kojem je ruska baza, potres od 3 Rihtera zabilježen u Turskoj, 820 km od navedene lokacije VIDEO

Dejli mejl prenosi navode Sirijske opservatorije za ljudska prava da je meta bio priobalni region Tartus u kojem se nalazi i ruska pomorska baza.

– Izraelski avioni su pokrenuli udare u kojima su meta bili jedinice protivvazdušne odbrane i skladišta raketa zemlja-zemlja. Ovo su bili najžešći vazdušni udari na ovaj priobalni region Sirije od početka takvih napada 2012″ – nevedeno je iz te organizacije.

Eksplozija je bila toliko snažna da je na seizmičkim senzorima zabeležen potres od tri stepena Rihterove skale.

Istraživač Ričard Kordaro je naveo da je detonaciju registrovala magnetometarska stanica u Isniku na zapadu Turske, koja je od mesta eksplozije udaljena 820 kilometara.

On je naveo da se signal signal kretao “dva puta brže” od onog kakav se registruje prilikom običnog zemljotresa.

Tartus je lokacija jedne od dve ključne ruske baze u Siriji, a pored toga što je koristi mornarica, tu se nalazi i skladište municije.

Zastrašujuća eksplozija, kao i sekundarne detonacije, mogli bi da ukazuju da je u izraelskom vazdušnom udaru pogođena velika količina uskladištenog oružja.

Dramatični video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ogroman bljesak za kojim je usledilo nekoliko eksplozija i gigantska “pečurka” dima koja se uzdiže ka nebu.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije juče je objavilo da je evakuisalo deo diplomatskog osoblja iz Sirije, nedelju dana nakon pada sa vlasti predsednika Bašara al Asada koji je dobio azil u Moskvi.

Pomorsku vojnu bazu u sirijskoj luci Tartus uspostavio je Sovjetski savez još 1971. godine.

Do 2017. umesto bazom Rusi su tu lokaciju, koja im je jedina koju imaju u Sredozemlju, nazivali “Centrom za materijalno-tehničku podršku”.

Taj centar je korišćen za isporuke oružja i drugih potrepština nakon što je Rusija 2015. započela intervenciju u građanskom ratu u Siriji.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 2017. naredio proširenje baze, nakon što ju je Asad besplatno iznajmio Moskvi na 49 godina u zamenu za vojnu pomoć koju mu je Rusija pružala da ostane na vlasti.

Ruska vojska od 2015. operiše i iz vazduhoplovne baze Hmejmim, koja je nastala prenamenom postojećeg civolnog aerodroma u blizini lučkog grada Latakije.

Veruje se da je ta baza dobro zaštićena, a ruski mediji objavili su da je domet protivvazdušne odbrane oko nje do 250 kilometara.

Iako ruska vojska ne objavljuje podatke o brojnosti trupa u dve ključne baze u Siriji, analitičari veruju da je količina trupa tamo stacioniranih značajno opala nakon početka Putinove invazije na Ukrajinu.

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, prošle nedelje je izjavio da je Moskva u kontaktu sa novim vlastima u Siriji u vezi sa budućnošću ruskih baza.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ

— OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024