Otkriveni tajni tuneli porodice Assad: Luksuzna podzemna mreža ispod palate napravljena kao sigurna ruta za bijeg, ali i…

Sirijski pobunjenici otkrili su tajnu mrežu luksuznih podzemnih tunela ispod palate porodice Assad, što je šokiralo javnost. Ova impresivna mreža, navodno toliko prostrana da kroz nju mogu prolaziti kamioni, bila je skrivena ispod raskošnog imanja Mahera al Assada, brata svrgnutog sirijskog predssednika Bashara al Assada.

Na video snimcima koje su pobunjenici podijelili, vidi se spiralno stepenište koje vodi u duboke, bijele i sive podzemne hodnike. Nakon nekoliko spratova naniže, snimak otkriva široku mrežu tunela sa visokim zakrivljenim plafonima, koja podsjeća na podzemne saobraćajnice.

Prema tvrdnjama pobunjenika, ovi tuneli su dizajnirani tako da omoguće prolazak kamiona koji prevoze zlato i opojnu drogu kaptagon. Pored toga, pojedini izvori navode da su tuneli opremljeni ventilacionim sistemima, dnevnim boravcima, spavaćim sobama, zaključavanjima i metalnim vratima, što ukazuje na visok nivo udobnosti i sigurnosti.

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi

