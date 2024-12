Erdogan: Na svijetu postoje samo dva prava lidera – Putin i ja

“Sada postoje samo dva [iskusna] čelnika na svijetu. To smo ja i Vladimir Putin. Ne govorim to zato što sam jedan od njih ja. Ali na dužnosti sam 22 godine, gotovo koliko i on. Ostali su otišli. Želimo da naš dijalog nastavi. Važno je nastaviti politiku. Naprimjer, politika je završena u Njemačkoj kada se [kancelarka] Angela Merkel povukla”, rekao je Erdogan, prenosi N1.

Zatim je dodao da poštuje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrodera.

“Njegov stepen poštovanja prema nama bio je potpuno drugačiji i bio je doista dobar vođa. Naprimjer, tokom ramazana nije pio pivo za našim stolom. Pokazao je poštovanje. Naš dijalog sa Schroderom traje i dalje i on čak povremeno posjećuje Tursku”, poručio je turski predsjednik, prenosi TASS.

Facebook komentari