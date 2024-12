Urednica Voguea Anna Wintour otkrila zašto uvijek nosi sunčane naočale

Sada je odlučila otkriti zbog čega ih nosi u svim prilikama rekavši da one nisu modni izražaj, već rekvizit koji koristi kad je u javnosti.

Nosila ih je čak i 2018. kad je sjedila uz kraljicu Elizabetu II. na jednoj modnoj reviji, a odbila ih je skinuti i tokom snimanja dokumentarne serije In Vogue: The 90s. “Pomažu mi da vidim i pomažu mi da ne vidim. Pomažu mi da budem viđena, a i da me ne vide. One su rekvizit, rekla bih”, otkrila je u intervjuu za BBC.

Prije dvije godine povodom obilježavanja 130. godišnjica osnivanja Voguea rekla je da ima toliko sunčanih naočala da ih ne bi mogla ni prebrojati, a najdraže su joj Chanelove.

Također, dok je promovisala novu izložbu u Londonu pod nazivom Vogue: Inventing the Runway, rekla je da ne razmišlja o tome kako je javnost doživljava. “Ono što me stvarno zanima je kreativni aspekt mog posla”, rekla je Wintour dodavši da se samo nada da je se ljudi ne plaše zbog njezine zastrašujuće reputacije, prenosi Index.

Osvrnula se i na još jednu glasinu koja godinama kruži u javnosti, a to je da joj nikad niko nije rekao “ne”. “To je apsolutna neistina”, rekla je i dodala: “Često mi kažu ‘ne’, ali to je dobra stvar. ‘Ne’ je tako divna riječ.”

Anna Wintour je novinarka i urednica Voguea od 1988. godine. Prozvana je najmoćnijom ženom modne industrije, a za svoj rad dobila je brojne nagrade. Zbog doprinosa modi i novinarstvu kraljica Elizabeta II. 2017. dala joj je titulu dame,pišu Vijesti

