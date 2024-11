Mlada majka (23) se ubila na šinama zbog zlostavljanja vjerenika: Porodici ostavila poruku koja LEDI KRV

Rajan Velings, čovjek optužen za ubistvo mlade majke Kijene, sproveo je “kampanju zlostavljanja” koja je dovela do toga da ona sebi oduzme život, rečeno je na suđenju za ubistvo, piše srbija danas.

Kijena Dejvs (23) nestala je u julu 2022. nakon što je ostavila svoju devetomesečnu ćerku kod prijatelja. Rodbina je podigla uzbunu nakon što se nije vratila.

Vozila je 27 kilometara, gde se parkirala blizu železničke pruge. Ona je legla na šine pre nego što ju je udario i ubio voz koji je išao za Glazgov.

Kijena je prije samoubistva ostavila poruku u kojoj piše da “ju je ubio”, što se odnosi na njenog bivšeg vjerenika Rajana Velingsa, kom se sada i sudi.

Tužilaštvo navodi da je Rajan iskoristio njene psihičke probleme i podvrgao ju je kontroli, te da je prema njoj bio nasilan i uvredljiv.

Ovo zlostavljanje je bilo “značajan faktor” u njenoj odluci da sebi oduzme život, tvrdi se, a posljednji napad je uslijedio samo 11 dana prije nego što je umrla.

– Ubijena sam. Polako. Mučili su me, sve dok ništa nije ostalo. Izgubila sam bitku, ali nisam odustala od borbe. Borila sam se do kraja. Rajan Velings me je ubio – napisala je Kijena.

Tužilac je rekao da je poruka o samoubistvu “značajan dokaz”, ali da nije jedina, pa čak ni glavna osnova tužilaštva, jer ju je Velings podvrgao kontrolisanom i prinudnom ponašanju i postupao sa njom na “uvredljiv način” i više puta je fizički napao.

Tužilac je istakao da je Kijena imala poremećaj ličnosti koji može dovesti do povećane impulsivnosti, lošeg samopoštovanja i poteškoća u odnosima, a Velings je “iskoristio ovu ranjivost”.

