Nepoznati dronovi nadlijetali američke zračne baze u Britaniji

U incidentima koji su se dogodili između 20. i 22. novembra uočeni su “mali bespilotni zračni sistemi” iznad britanskih zračnih baza u Suffolku te Norfolku.

USAF, koji koristi te baze, rekao je da u ovoj fazi nije jasno jesu li dronovi neprijateljski. Također je odbio komentirati jesu li korišteni bilo kakvi odbrambeni mehanizmi, ali je rekao da zadržava “pravo zaštite” lokacija.

Glasnogovornik američkih zračnih snaga u Evropi rekao je:

“Možemo potvrditi da su mali bespilotni zračni sistem (UAS) primijećeni u blizini i iznad RAF Lakenheatha, RAF Mildenhalla i RAF Feltwella između 20. i 22. novembra. Broj UAS-a je varirao i varirale su u veličini/konfiguraciji”.

“UAS-ovi su aktivno praćeni i odgovorni u bazama su utvrdili da nijedan od upada nije utjecao na stanovnike baze ili ključnu infrastrukturu. Kako bismo zaštitili operativnu sigurnost, ne raspravljamo o našim specifičnim mjerama zaštite snaga, ali zadržavamo pravo zaštite. Nastavljamo nadzirati naš zračni prostor i sarađujemo s vlastima zemlje domaćina i partnerima misije kako bismo osigurali sigurnost osoblja baze, objekata i imovine”, poručili su.

🇺🇸🇬🇧 Unidentified drones flew over U.S. military bases in the UK (Lakenheath, Mildenhall, and Feltwell) from Nov. 20-22. While no harm was caused, origins remain unclear. Similar drones were seen in Germany, suspected to be Russian for espionage.

Source: The Guardian pic.twitter.com/WGQUKUQS1d

— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) November 24, 2024