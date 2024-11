Ljubavnik (19) ubio majku (41) četvoro djece, pa se bacio pod voz: Nije se pomirio sa tim što ga je ostavila?

Cvijeće, svijeće i plišane igračke ostavljene su ispred kuće u Berghajmu u Njemačkoj, gdje je u petak ubijena majka četvoro djece.

Melani G. (41) navodno je ubio njen mladi ljubavnik (19), a onda izvršio samoubistvo na železničkoj stanici. Melani se ove godine rastavila od supruga, nakon čega je mladić redovno počeo da se pojavljuje u njihovoj kući.

Zbog njegovih godina, komšije su u početku mislile da je mladić u vezi sa njenom ćerkom, koja je par godina mlađa od njega. Međutim, ispostavilo se da je majka Melani u vezi sa mladićem, ali to nije trajalo dugo, piše Bild.

Melani je na kraju raskinula sa njim, ali izgleda tinejdžer to nije mogao da prihvati, i na kraju je ubio majku i sebe. Kada se u petak Melani nije javila porodici, oni su otišli do njene kuće, otvorili vrata oko 10.45 sati i pronašli njeno telo. Njeno četvoro dece nije bilo u kući u to vreme. Policija je brzo utvrdila da je ona ubijena.

Ubrzo nakon toga, policajci su primili hitan poziv – telo mladića ležalo je na šinama na železničkoj stanici. Ubrzo je postalo jasno da je u pitanju mladi ljubavnik koji se bacio pod nadolazeći voz nakon zločina.

Šta je tačno dovelo do zločina i šta se sve desilo, za sada nije poznato, dok se istraga nastavlja, piše Telegraf.rs.

