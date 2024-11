Studentkinja umrla jer je pojela kolač bez glutena! Zbog ovog joj se mozak pretvorio u kašu, uznemirujući detalji

Studentkinja Hana Glas (19) u Viskonsinu sa teškom alergijom na kikiriki umrla je nekoliko dana nakon što je konzumirala kolačić bez glutena koji ju je doveo u anafilaktički šok – ali njena tragična smrt sada pruža život drugima kojima je potrebna, piše espreso.

Ona se nasilno se razbolela 5. novembra nakon što je konzumirala čokoladnu poslasticu, koja je sadržala brašno od pečenog kikirikija, zamjenu za pšenično brašno, prema njenoj razorenoj porodici, koja je odlučila da donira organe svoje ćerke posle što je njeno telo potpuno ugašeno.

“U drugom zalogaju, znala je da nešto nije u redu”, rekao je njen otac David Glas za WISN12.

“Vjerujemo zato što je ovaj proizvod sadržavao prženo brašno od kikirikija, odvojeno od masnog putera od kikirikija, koji je ovo maskirao”.

Kolačiće je pripremila ženska grupa posebno za studente bez glutena na Baptističkom univerzitetu Maranata, gdje je Glas bila brucoš.

Glas je odmah kontaktirala svoje roditelje nakon što je kolačić izazvao koprivnjaču i povraćanje kako bi ih upozorila na alergijsku reakciju – što nije neobično za druge reakcije koje je mlada žena iskusila kao dijete, rekla je njena porodica u nizu objava na Fejsbuku.

Situacija se pogoršala nakon što je Glas uzela benadril i legla na stomak, rekla je njena porodica, što je dovelo do toga da iskusiti kratak dah, nelagodnost, kolaps pluća i na kraju da izgubi svest.

Njeni roditelji, koji su požurili u kampus u Votertaunu, dali su joj EpiPen, pozvali hitnu i odnijeli je van njenog studentskog doma, gdje su prvi reagovali i započeli mjere spasavanja života.

Testovi su otkrili da je Glas imala jak otok na mozgu koji je potpuno zatvorio njeno tijelo.

“Ona nije reagovala, a ja sam bila nevjerovatno bespomoćna”, rekla je njena porodica, dodajući kako je njihova kćerka zahvatila i kako joj je srce stalo na nekoliko minuta u kolima hitne pomoći prije nego što je stigla u bolnicu.

Staklo je stavljeno na ventilator pošto su testovi otkrili da ima jak otok na mozgu koji je potpuno zatvorio njeno tijelo.

“Kada se Hana otkotrljala na bok, reakcija anafilakse koju ranije nismo videli pogodila ju je neverovatno jako. To je dovelo do toga da zadahne, što je dovelo do kolapsa pluća, što je dodatno pogoršalo situaciju i onemogućilo popravku nas, hitne medicinske pomoći i doktora u bolnici u Votertaunu”, objavila je njena porodica.

“Većina njenog mozga je nepovratno, ozbiljno, kritično i bez sprovedenih mjera za održavanje života, nepovratno oštećena. Nije bilo razgovora o kvalitetu života ili nečemu sličnom. Ovo je bio samo život i smrt!“

Po dolasku u bolnicu stavljena je na respirator, gdje je kasnije odlikovana za donaciju organa.

Roditelji slomljenog srca su 10. novembra isključili svoju ćerku sa sistema za održavanje života – odlučivši da iskoriste svoju tragediju kao priliku da spasu živote drugih u kritičnom stanju.

Stotine članova porodice, prijatelja i medicinskog osoblja stajalo je pored hodnika bolnice Froedtert u emotivnoj šetnji časti dok je Glas odvezena na operaciju da joj doniraju organe, navodi se na snimku koji je njena porodica objavila na društvenim mrežama.

Glasovi primarni organi su od tada spasili četiri života, izvestio je CBS 58.

“Nijedan roditelj nikada ne bi trebalo da se tako osjeća. Ako nekom drugom možemo da spasimo ovu dubinu bola, o našem trošku, moramo to da uradimo”, rekao je njen otac agenciji.

“Bila je nevjerovatna, nevjerovatna devojka, i zahvalna sam što vidim koliko života je dotakla i koje će nastaviti da dodiruje”, dodala je hanina majka, Džejn.

