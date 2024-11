“Nisam loša osoba”: Kozmetičarka uhvaćena u ovom zločinu, otac tvrdi da je kriva samo zato što je glupa!

Trenutno je u kućnom pritvoru i dozvoljeno joj je da izlazi samo dva dana sedmično. Njen otac Džon Hol ranije ju je branio uz objašnjenje da je „kriva samo zbog gluposti i naivnosti“.

Britanska kozmetičarka Kim Hol (28) optužena je da je u koferima prokrijumčarila kokain vrijedan oko 18 miliona evra. Na sudu je tvrdila da je mislila da nosi dvije torbe pune gotovine u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Meksika, prenosi Dejli Mejl.

Zaustavljena je 18. avgusta na aerodromu O’Her u Čikagu, dok se ukrcavala na let. Službenicima je bila sumnjiva jer je imala dva kofera, pa su izvršili nasumičnu provjeru. Istražitelji su pronašli 43 kilograma kokaina, spakovanog u ta dva kofera. Prijeti joj kazna do 60 godina zatvora.

Na sudu je izjavila da su joj dvojica Britanaca prijetila pištoljem, zbog čega je uzela kofere za koje je mislila da sadrže samo gotovinu. S muškarcima se sprijateljila tokom prethodnog odmora u Portugalu, nakon čega su joj ponudili besplatan odmor u Meksiku, jer su tamo imali nekretnine.

Kada se jednomjesečno putovanje u Kankunu bližilo kraju, tvrdi, zamolili su je da sa sobom ponese dva kofera u kojima je, navodno, bilo 250 hiljada dolara u gotovini. Propustila je prvi let, a tada su joj, kako kaže, uperili pištolj u glavu i počeli da prete.

– Vrištala sam da me puste, mislila sam da ću umrijeti. Nisam loša osoba, nikada u životu nisam pravila probleme i nisam kriva za ono za šta me optužuju. Trebalo je da bude samo novac i nisam u tome videla ništa loše – rekla je za The Sun, piše espreso.

Trenutno je u kućnom pritvoru i dozvoljeno joj je da izlazi samo dva dana nedjeljno. Njen otac Džon Hol ranije ju je branio uz objašnjenje da je „kriva samo zbog gluposti i naivnosti“.

