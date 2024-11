Stavila je bebu u krevetac, legla da spava: Ujutru ju je probudilo njeno vrištanje, a od prizora se slijedila u mjestu

Mnoštvo mladih majki pažljivo bira šta kupuju djeci i šta im stavljaju na kožu. Tako je i Rejčel oduvijek vodila računa koje pelene kupuje svom djetetu, sve dok je jedno jutro nije probudilo vrištanje iz sobe njenog sina.

Majka je okupala i presvukla svoje dete i stavila ga na spavanje, a onda se ujutru uz detetove sobe čuo vrisak. Rejčel Hajnd bila je užasnuta kada je otkrila da njen 13-mesečni sin Tomas ima “žive rane”, nakon što ga je stavila da spava s pelenom.

Pelenu dete nosilo pet sati, probudilo se sa živim ranama

Dvadesettrogodišnja majka stavila mu je drugu marku pelena, jer nije pronašla svoj uobičajeni izbor. Beba je nosila pelenu tokom noći 4. septembra, a Rejčel kaže da je pelena bila na njemu samo pet sati kada je čula prodoran vrisak iz njegove sobe.

Majka dvoje djece bila je šokirana kada je skinula pelenu svom sinu i vidjela da mu je zadnjica crvena i iziritirana – tvrdeći da je pelena jedina stvar s kojom je imao kontakt.

Rejčel kaže da je ovo bio prvi put da njen mališan nosi ovaj brend pelena, nakon što su Pampers proizvodi bili rasprodati.

– To je bila prava noćna mora. Kada sam povukla pelenu unazad, nisam očekivala da ću vidjeti to- ispričala je užasnuta žena.

Rejčel je odmah odvela Tomasa kod lokalnog ljekara, koji mu je prepisao terapiju za opekotine za narednu nedelju dana.

“Asda” je izjavila da im je žao zbog iskustva Rejčel i Tomasa, dodajući da su pelene koje je kupila testirane i potvrđene da zadovoljavaju njihove “stroge sigurnosne standarde”.

Rekli su da su njihove pelene akreditovane od strane 2Skin Health Alliance”, čija istraživanja pokazuju da njihove pelene ne mogu izazvati hemijske opekotine.

Supermarket je objasnio da zbog osjetljivosti bebina kože, može doći do reakcije na urin i da osip od pelena može biti ozbiljniji kod beba s vrlo osjetljivom kožom.

Rejčel je incident opisala kao “živu noćnu moru” – dodajući da njen sin nije mogao da sjedi u visokoj stolici, kolicima ili auto-sjedištu dok se oporavljao od povreda.

Rejčel je rekla: “Pelena je bila na njemu pet sati. Obično ga stavim da spava i ne čujem ga do jutra. Probudio me je plačući u bolu. Nikada ga nisam čula da tako vrišti. On je veoma mirna beba. Kada sam povukla pelenu unazad, pomislila sam: ‘Šta je ovo?’”

“Kao da se urin zalijepio za njegovu kožu”

– Pelena nije bila mokra. Gotovo kao da se urin zalijepio za njegovu kožu, a “Asda” pelena nije izvukla urin.

– Bile su tu posekotine, plihovi i krastice. Shvatila sam da je to opekotina. Bilo je isplihovano i krvavo. Pelena je bila jedino s čim je imao kontakt. Nijedno dete ne bi trebalo to da doživi- priča ova zabrinuta majka.

Požalila se i kako njen sin nije mogao da sedi čak ni u visokoj stolici, ali ni da puzi. Njeno iskustvo kroz ovu situaciju opisuje kao “užasno” i nada se da niko neće proći kroz isto.

– Nisam mogla da ga stavim u auto-sedište ili kolica. Nije mogao da trpi pritisak na svojoj zadnjici. Bila je to živa noćna mora. Bilo je veoma teško upravljati time. Opekotine su se zalečile, ali mu je ostao ožiljak na zadnjici. Osećala sam se strašno krivom što sam kupila te pelene i stavila ih na njega- priča ona.

Rejčel se žalila Asdi zbog pelena i rekla da čeka ishod njihove istrage nakon što je vratila proizvode u prodavnicu.

– Kontaktirala sam Asdu istog dana, i javili su mi se tražeći da vratim pelene. Ne želim da nijedno drugo dete prođe kroz ono što smo mi prošli. Bilo je strašno. Nikada više neću prići tim proizvodima. Radije bih otišla na kraj sveta da nađem druge pelene- navodi ona.

Asda je izjavila da su “Little Angels” pelene prvi supermarket brend koji je testiran i akreditovan od strane “Skin Health Alliance”.

SHA je imenovala naučni odbor za pregled kako bi nezavisno procenio istraživanje i razvoj nauke iza Little Angels pelena i First Pants.

Rekli su da su svi materijali u njihovim pelenama dermatološki testirani i ocenjeni kao bezbedni za upotrebu na koži, i da se pelene proizvode i pakuju u zatvorenoj sredini, piše espreso.

