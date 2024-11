Cijela Španija traži Rubéna (3) i Izana (5): Otac ih je držao u naručju, a onda je u tom paklu shvatio da ih više nema…

Kuća obitelji Matías je uništena u poplavama. Susjedi kažu da nikada nisu vidjeli takvu silu.

Bilo je to ludilo, ispričao je za BBC prvi susjed obitelji, Jonathan Perez. Ispričao je kako je strašna bujica pokupila i kamione parkirane ispred kuće, a jedan od njih je zatim probio vanjski zid kuće.

Tata Victor je zgrabio sinove u naručje dok je je voda sve odvlačila van. A zatim su nestali. Victor je pronađen četiri sata kasnije, oko 200 metara dalje. Držao se za drvo. Njegova je majka ispričala za BBC da je on već bio spreman baciti se u bujicu i prepustiti sve sudbini, no nije želio ostaviti svoju suprugu samu.Teta dječaka, Barbara Sastre, ispričala je da su Izan i Ruben bili jako sretna djeca. Njihova se kuća nalazila u slijepoj ulici, što znači da su dječaci mogli bezbrižno trčkarati po dvorištu, bez veće opasnosti od prometa. Ipak, velika je opasnost bila oluja koja se spremala 29. listopada pa je Victor ranije izašao s posla kako bi pokupio djecu iz vrtića te kako bi svi zajedno bili na sigurnom i suhom kod kuće. No jačina pljuskova je postajala sve jača, a uskoro je nestalo i struje.

Baka dječaka, Antonia Maria Matias je ispričala da se sa sinom čula oko 18 sati. Tada je čula kako djeca plaču. Voda je rasla, no još su uvijek bili na sigurnom.

Na nesreću, njihova je kuća bila pokraj parkirališta za kamione. Jedan je kamion tako, nošen bujicom, udario u stražnji dio kuće, a bujica je počela nositi sve pred sobom. Victor je dječake nosio u naručju, no onda je odjednom shvatio da ih više nema. Voda je odnijela sve što se našlo na putu.

“Oni su voljeli život, a nisu ga još ni počeli živjeti, imali su tri i pet godina. Uz bolju koordinaciju, bolje upravljanje i ranije upozorenje, čak i samo pola sata ranije, ta su djeca mogla biti spašena i roditelji sada ne bi prolazili kroz ovaj pakao, ispričao je susjed obitelji.”

Podsjetimo, službeno upozorenje poslano na mobitele građana stiglo je daleko prekasno, tek oko 20 sati. Brojni Španjolci su sada zbog toga bijesni i vjeruju da je mnogo života moglo biti spašeno da je upozorenje stiglo na vrijeme.

Baka dječaka kaže da je obitelji sada život ‘pretvoren u prah‘.

Cijelo je susjedstvo počelo tražiti Izana i Rubena čim se voda dovoljno povukla da bi ljudi mogli sići s drveća. U potragu su se uključili i policija, vatrogasci, volonteri Civilne zaštite… No braća nisu pronađena ni nakon gotovo dva tjedna intenzivne potrage, prenosi jutarnji.

