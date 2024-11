Trumpov ekonomski pritisak: Netanyahu na meti američkog predsjednika

Izraelski kolumnista Eran Yashiv objavio je članak u rubrici Mišljenja u listu Haaretz u kojem navodi da novoizabrani američki predsjednik Donald Trump neće propustiti nijednu priliku da pokuša ukloniti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua s vlasti, s obzirom na “visoke troškove njegovog održavanja”, bez obzira na njihovo ranije prijateljstvo.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo