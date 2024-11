TRUMP OBEĆAO ZAUSTAVITI RATOVE U SVIJETU; PROFESOR MAKSIĆ ZA “SB”: “Desnica u Izraelu ne raduje se džaba rezultatima izbora u SAD-u”

Profesor Maksić, također, ukazuje da u Michiganu ima jedna velika populacija Arapa muslimana koji ili nisu izašli na izbore ili su glasali za Jill Stein koja je bila treći izbor na listiću, što je bio neki vid protesta.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo