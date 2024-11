Bill Gates je prije sedam godina uvidio potencijal vještačke inteligencije: Evo šta je tada rekao

Suosnivač Microsofta Bill Gates je prije sedam godina shvatio koliki je potencijal vještačke inteligencije. Naime, na pitanje na koju bi se industriju fokusirao ako bi morao biznis pokrenuti ispočetka, odgovorio je da bi to bilo “uzbudljivo” područje vještačke inteligencije.

“Rad u oblasti vještačke inteligencije danas je zaista na dubokom nivou”, izjavio je Gates 2017. na događaju Univerziteta Columbia, kojem je prisustvovao i izvršni direktor investicijskog konglomerata Berkshire Hathaway Warren Buffett.

Tehnologija je u to vrijeme bila daleko od onoga što je danas. No, Gates je tada ukazao na “duboku prekretnicu” koja se događa u Googleu, a riječ je o kompjuterskom programu DeepMind koji je mogao pobijediti ljude u društvenoj igri Go, prenosi Klix.

“Takva tehnologija postoji u svim vodećim kompanijama i na mnogim univerzitetima. S vještakom inteligencijom, stvaranjem agenata, sposobnošću čitanja i razumijevanja, to će biti fenomenalno. Dakle, sve što je povezano s tim, mislim da će biti uzbudljiva životna karijera”, konstatirao je.

Kompanije, poput Applea, Amazona, Tesle i IBM-a, prije Gatesovih komentara su istraživale i razvijale alate vještačke inteligencije – od virtuelnih ličnih asistenata do samovozećih automobila.

Kompanija OpenAI, koja je tvorac najpoznatijeg svjetskog alata vještačke inteligencije ChatGPT-a, pokrenuta je 2015. Tada su investitori poput izvršnog direktora Tesle Elona Muska, suosnivača PayPala Petera Thiela i suosnivača društvene mreže LinkedIn Reida Hoffmana najavili da će investirati više od milijardu dolara u OpenAI.

Međutim, Gates je prošle godine bio iznenađen brzinom razvoja tehnologije. Naime, pozvao je OpenAI da stvori model vještačke inteligencije koji će ostvariti najbolji rezultat na srednjoškolskom ispitu iz biologije, očekujući da će za to trebati dvije ili tri godine.

“Uradili su to za nekoliko mjeseci. To je najvažniji tehnološki napredak od grafičkog korisničkog okruženja, tj. od 1980.”, konstatirao je Gates.

No, kako je i sam istakao, ovoliko brz tehnološki razvoj dolazi s razumljivim i opravdanim zabrinutostima. Najnapredniji alati vještačke inteligencije su i dalje prepuni grešaka i skloni su omogućavanju širenja neistina te stvaraju strah da će dovesti do nestajanja pojedinih poslova, piše CNBC.

