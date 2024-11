“Ona je 2 puta bila u mom stanu” – Prvi dečko Melanije Tramp progovorio o njihovoj ljubavi i MLADALAČKIM DANIMA

Melanija Tramp bila je prva dama o kojoj je najviše pričalo i pisalo, a njena ljepota i uticaj iz sjenke neprestanu intrigiraju ljude

Nagađalo se, čak, da se i razvodi od Donalda Trampa, te da više u njihovom domu nema harmonije, što je sve demantovala svojim ponašanjem tokom predizborne kampanje. Vratila se u velikom stilu, čini se, jača nego ikad. Pri prvom pogledu može se naslutiti Melanijin karakter, a od tinejdžerskih dana imala je zacrtane ciljeve od kojih nije odstupala. U braku sa Donaldom Trampom je od 2005. godine, ali prije toga mnogi muškarci iz njene rodne Slovenije utrkivali su se za mrvicu pažnje čuvene Balkanke. Jedan od njih bio je i Jure Zorčić.

Spazio je Melaniju dok je vozio motor kako zanosno hoda ulicom. Toliko je bio opčinjen njenom ljepotom da se odmah zaustavio i potrčao da je upozna.

– Ona nije bila tipična slovenačaka djevojka. Željela je da živi u inostranstvu, Italiji, Francuskoj, težila je životu u modi. Bila je veoma moderna – rekao je Zorčić, a potom je otkrio do detalja u intervjuu za ABC News kako je izgleda njihov prvi susret:

– Upoznali smo se kao na filmu. Bio je to vreo ljetnji dan, između ratova u Sloveniji 1991. godine. Bio je ti početak nove političke ere za nas, grad je bio prazan, blokiran vojskom. Bio sam na svom motoru, a ona je hodala ulicom. Dok sam prolazio pored nje, zapala mi je za oko i pomislio sam: ‘Vau, ko je ova djevojka? Toliko je lijepa, moram da se vratim i upoznam je.”

Odmah je pozvao na kafu, a potom su izlazili četiri mjeseca, zajedno sa prijateljima zajedno su ljetovali i u Hrvatskoj.

– Bio sam u blagom šoku kada sam je upoznao. Ona je veoma posebna, to je istina. Od prvog trenutka bio sam impresioniran njenom ljepotom. Bila je veoma lijepo obučena, a ponašala se otmjeno. Bila je visoka, imala je dugu kosu koja je padala na lice – jedva sam mogao da joj vidim oči – imala je toliko stila – rekao je, istakavši da je Melanija prvi put kada ju je sreo nosila kožnu odjeću od glave do pete koju je opisao kao “nešto najmodernije” što je ikada vidio.

Nije ni slutio da će otići u Ameriku, a još manje da će postati prva dama. Nakon nekoliko godina života u Parizu i Milanu, preselila se u Njujork.

– Rekla mi je da je dobila ponudu za kampanju od kompanije za njegu kose, zato je otišla – objasnio je.

Kada su se ponovo sreli 2000. godine u Njujorku, obratila mu se na engleskom, istaknuvši da se u Sloveniju više ne vraća.

– Pitao sam je: ‘Da li si zaboravila da si Slovenka?’ Rekla mi je da vrijeme provodi putujući između Njujorka i Floride i da se nikada neće vratiti u Sloveniji. Mislim da je njen brak sa Trampom bio sudbina. Niko prije 20 godina nije vjerovao da će živjeti na vrhu svijeta, na Petoj aveniji u Trampovoj kuli, čak ni ona sama – zaključio je bivši Melanijin dečko.

Ko je bio Melanijin prvi dečko?

Petar Butoln, nekadašnji novinar i portparol u kabinetu vlade Janeza Drnovšeka i Antuna Ropa bio je prva velika ljubav Melanije Tramp, ali njegov odlazak u vojsku bio je jabuka razdora, nakon toga gube svaki kontakt.

A onda je 2016. godine osvanuo zanimljiv oglas na eBay-u u kojem čuveni preduzetnik nudio motor marke Vespa koja je poznata po tome što je 1987. godine po Ljubljani i Sloveniji vozila Melaniju Knavs, danas Tramp.

– Prodajem italijanski motor, Vespu Piaggio PX 200 E, 1984. godište, metalik plave boje. Prvi sam vlasnik, motor je uskladišten, savršeno očuvan, neoštećen s originalnom bojom. Svi dijelovi su originalni kao i kožna sjedišta. Vespa je poznata po tome što je 1987. po Ljubljani i Sloveniji vozila slavnu slovensku manekenku Melaniju Knavs, a danas Melaniju Tramp, suprugu republikanskog kandidata za predsjednika SAD Donalda Trumpa” – pisalo je u oglasu.

Prihod od prodaje bio je namjenjen za humanitarne akcije, a početna cijena za aukciju je iznosila 9.900 dolara.

Pročitajte još

– Da, to je moja vespa i dok smo Melanija i ja bili zajedno, vozili smo se njome zajedno po Ljubljani i na more do Portoroža. Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo, jer sam ja morao u vojsku na služenje vojnog roka, a ona je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom iz Milana. Međutim, to ljeto 1987. bilo nam je poprilično zabavno – govorio je Butoln.

Petar Butoln samo je još jedan od dokaza da se u Sloveniji još nije stišala jagma za njihovom Melanijom Knavs, djevojčicom iz Sevnice.

– Mi smo bili u vezi tri mjeseca. Završila je škola i ljeto je bilo pred nama. U to vrijeme cijela ekipa se okupljala na Tromostovlju u Ljubljani. I Melanija je došla sa svojom ekipom. Ja sam išao u gimnaziju, a ona je bila u srednjoj školi za dizajn. Ja sam imao 18 i po, a ona 17 godina. Ljubljana je mala, svi smo se znali, i naravno da odmah zapaziš novo lice u društvu. Bila je lijepa, bila je vitka, ja sam malo popio i napravio sam prvi korak. Tako je krenulo – ispričao je jednom prilikom Petar i dodao:

– Došao bih po nju u stan. Bio je to mali stan, jednosoban. Ona je tamo živjela sa sestrom Ines, koja je bila četiri godine starija. Prvo su živjele s ocem u iznajmljenom stanu, a onda im je otac kupio stan. Ona je dva puta bila u mom stanu. Bilo nam je lijepo, onako mladenački. Ona nije voljela duge izlaske, nije pila alkohol, kao druge djevojke. Željela je da bude odmorna na snimanjima. Naše druženje prekinula je vojska koju sam služio u Jastrebarskom. Od onda se nismo čuli – priča Butoln.

Nakon izlaska iz vojske Peter je pokušao da pronađe Melaniju, ali do nje nije uspio da dođe. Butoln je takođe siguran da je Melanija mogla da napravi mnogo veću manekensku karijeru, posebno nakon što je posetila hrvatskog hirurga Sinišu Glumičića.

– Tada je ona počela da izgleda kao prava žena. Kao model je mogla mnogo više da napravi, ali je odabrala zlatni kavez. Njoj ništa ne nedostaje, ali slobode nema – zaključio je, prenosi Stil.

Facebook komentari