Barceloni prijeti katastrofa, pogledajte kako avioni ‘plivaju‘ po aerodromu

Državna meteorološka agencija (AEMET) oglasila je crveno upozorenje zbog obilnih kiša na Barcelonu. Prognoziraju obilne padaline duž obale Barcelone, a stanovnicima su poručili da budu oprezni i ne putuju ‘osim ako je to nužno‘.

Ceste diljem regije blokirane su uslijed klizišta i visokih vodostaja, a automobili su zarobljeni na potopljenim ulicama dok očajnički pokušavaju stići kući na sigurno.

Na mobilne telefone stanovnika stiglo je upozorenje od ‘ekstremnih i neprestanih padalina‘ na južnoj periferiji katalonske prijestolnice. Poručili su stanovnicima da izbjegavaju suhe kanale kako ne bi postali žrtve nabujale vode.

Videozapisi iz aerodroma El Prat prikazuju kako voda nadire u zgradu terminala i slijeva se sa stropova, a putnici skidaju cipele i gacaju kroz dvoranu za odlazne letove.

Jedan snimak prikazuje avion Iberia Airlinesa kako pluta kroz visoku vodu na poplavljenoj pisti.

Daily Mail također piše kako je otkazana nastava na sveučilištima i u školama jer vlasti očajnički pokušavaju ograničiti kretanje stanovnika s ciljem da izbjegnu reprizu prošlotjedne katastrofe u Valenciji, prenosi Radiosarajevo.

Tamošnji mediji prikazali su snimke automobila djelomično potopljenih na cesti i poplavne vode koje ulaze u autobuse. Velike količine vode su također ušle u dijelove aerodroma El Prat, a više od 60 letova je otkazano, odgođeno ili preusmjereno. Obustavljen je željeznički promet.

Fokus španjolskih spasilačkih službi u Valenciji usmjeren je na potragu za nestalim osobama u podzemnim garažama i parkiralištima na više katova.

Strahuje se da su mnogi kupci i djelatnici ostali zarobljeni na parkiralištu u trgovačkom centru u Aldaiji na periferiji Valencije, kada je bujica poplavila to područje. Policija je izvijestila da u prvih 50 vozila koja su pregledana na licu mjesta nije bilo žrtava.

U međuvremenu generatori ispumpavaju vodu, a policija uz pomoć dronova pokušava provjeriti stanje na poplavljenom parkingu.

Broj smrtnih slučajeva sada iznosi 217, pri čemu španski ministar unutarnjih poslova odbija iznijeti brojku nestalih.

