Nasilje na ulicama Njemačke za Noć vještica: Napali policiju, gradonačelnika

Nereda je bilo na više mjesta u gradu. Između ostalog, izgrednici su kolica za šoping na ulicama tovarili zapaljivim sredstvima, rekao je portparol gradske policije.

Kada su stigli vatrogasci i policija, muškarci pod kapuljačama i maskama su ih napali. Uhapšeno je 13 ljudi.

Gradonačelnik Werner Arndt je lokalnom listu, Marler Zeitung rekao da je ka njemu letila pirotehnika dok je stajao uz policajce.

Naglašavajući da je užasnut, on je nasilje na ulicama opisao kao “napad na državu.”

Policija je pokrenula istragu protiv uhapšenih pod sumnjom da su pokušali nanošenje teških povreda, remetili red, uništavanje imovine i sličnog.

Policija je širom Njemačke bila u pripravnosti, jer nasilja za Noć vještica bilo je i prethodnih godina, piše dpa.

Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Marl (NRW):

In der Halloween-Nacht flogen in Marl (#NRWüst) zahlreiche Böller und Steine in Richtung Polizei und Feuerwehr,

die größtenteils jugendliche Migranten steckten zudem Einkaufswagen in Brand und nutzten sie als Waffe… pic.twitter.com/YXMDzuh2wy

— BREAKING NEWS (@Video_Base) November 1, 2024