Priznali da su ubili roditelje, porodica poziva da ih puste sa doživotne: Slučaj braće Menendez prati cijeli svijet

Više generacija članova porodice Erika i Lajla Menendeza pozvalo je u srijedu na oslobađanje braće iz zatvora. Oni kažu da braća zaslužuju da budu oslobođena uprkos doživotnoj presudi zbog ubistva roditelja Kiti i Hozea 1989. godine na Beverli Hilsu, jer su bili se.sualno zlostavljani od strane njihovog oca.

Na konferenciji za novinare u centru Los Anđelesa, rođaci Menendezovih rekli su da je američka javnost “klevetala” braću nakon ozloglašenog zločina, koji je privukao nacionalnu pažnju, i da su porotnici koji su ih osudili na doživotnu kaznu bez uslovne slobode 1996. bili dio društva koje tada nije bilo spremno da čuje da se dječaci mogu silovati.

Džoan Anderson VanderMolen, sestra Kiti Menendez, rekla je da šira porodica nije znala o razmjerama zlostavljanja, a ona je provela godine boreći se da se pomiri sa svime.

“Postalo je jasno da su njihove akcije, iako su bile tragične, bile očajnički odgovor dvojice dječaka koji su pokušavali da prežive neizrecivu okrutnost svog oca”, rekla je njihova 92-godišnja tetka.

Govoreći na konferenciji za novinare, nećaka Hozea Menendeza, Anamarija Baralt objavila je da su rođaci formirali “novu koaliciju” pod nazivom Pravda za Erika i Lajla.

“Obje strane porodice su ujedinjene, dijele novu vezu nade… Ovde se radi o istini, pravdi i izliječenju… Njihovo dalje zatvaranje nema nikakvu svrhu rehabilitacije”, rekla je ona.

Konferencija za medije je bila najveće okupljanje više generacija porodice od presude i pojavilo se oko 30 rođaka i iz porodice Kiti i Hozea.

Javni poziv rođaka za njihovo oslobađanje došao je manje od dve nedelje nakon što je okružni tužilac Los Anđelesa najavio da će njegova kancelarija pregledati nove dokaze kako bi utvrdila da li braća treba da služe doživotne kazne.

Lajl Menendez, koji je tad imao 21 godinu, i Erik Menendez, tada 18-godišnjak, priznali su da su ubili oca i majku, ali su rekli da su se plašili da će roditelji ubiti njih kako bi ih spriječili da otkriju dugogodišnje očevo zlostavljanje Erika.

Članovi porodice su rekli da u današnjem svijetu, koji je svjesniji uticaja se.sualnog zlostavljanja, braća ne bi bila osuđena za ubistvo prvog stepena.

Tužilaštvo je u to vrijeme tvrdilo da nema dokaza o zlostavljanju, a mnogi detalji iz priče braće o se.sualnom zlostavljanju nisu bili dozvoljeni na drugom suđenju koje je dovelo do doživotine robije. Tužilaštvo je tvrdilo da su braća željela da dođu do multimilionerske imovine svojih roditelja.

Ranije ovog mjeseca, okružni tužilac Džordž Gaskon rekao je da nema sumnje da su braća počinila ubistva, ali će njegova kancelarija pregledati nove dokaze i doneti odluku o tome da li je kazna opravdana.

Novi dokazi uključuju pismo koje je napisao Erik Menendez za koje njegovi advokati kažu da potkrepljuje navode da ga je otac se.sualno zlostavljao.

Ročište je zakazano za 29. novembar.

Slučaj je ponovo dospeo u javnost posle više od 30 godina nakon što je na Netfliksu objavljena serija “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” o braći i ubistvu roditelja.

Ovog mjeseca Netfliks je objavio dokumentarac o slučaju u kojem braća govore šta je dovelo do ubistava, piše Telegraf.rs.

