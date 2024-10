Sahranjena Ana koju je suprug ubio pred djecom, riječi njenog sina kidaju dušu: “Mama, izvini…”

Porodica i prijatelji oprostili su se u utorak od Ane Kristine Duarte (38), koju je suprug ubio u Italiji. Njen najstariji sin, koji je svedočio ubistvu zajedno sa još dvoje djece, prišao je maminom kovčegu i izvinio joj se što nije mogao da je spasi.

Anu je na smrt izbo njen suprug Ezio di Levrano u noći 6. septembra ove godine, u kući u kojoj je par živio u okrugu Pezaro.

Njeno troje djece od 14, 13 i 6 godina bilo je u kući kada je njihov otac ubio majku, prenose italijanski mediji.

Njen nastariji sin je na sahrani prišao majčinom kovčegu i izgovorio je reči koje kidaju dušu, a koje je sa ostalima podelio sveštenik.

“Mama, izvini što nisam mogao da te spasim. Obećavam da želim da postanem bolja osoba, već sam dobio 3 i 4 u školi”, poručio je dječak majci dok se posljednji put opraštao od nje.

Sveštenik je dodao da su ovo najljepša čuda – nada da svi možemo da budemo bolji.

“Rekao sam mu hvala, jer i ja želim da budem bolji”, dodao je sveštenik.

Da podsjetimo, Ana i njen suprug su bili u braku 14 godina. Par dana prije zločina, Ezio je bio u policiji i rekao da je njegova supruga napustila njihov dom.

Policija je posumnjala da se tu radi o nečemu više, a onda se u stanici pojavila i Ana. Rekla je da je žrtva nasilja u porodici i da je željela da pobjegne od njega, ali da na kraju to nije prijavila.

Nije sasvim jasno šta se dalje desilo, ali se vjeruje da se Ana vratila kući u petak kako bi uzela djecu.

To je dovelo do još jedne svađe sa suprugom, nakon čega ju je izbo i to pred djecom.

Djevojčica (13) je pokušala da pomogne majci tako što je stavila peškir na njenu ranu, ali je to bilo uzalud. Ana je preminula nakon što je prebačena helikopterom u bolnicu.

Sada je otkriveno i kako je najstariji sin uspio da spasi brata i sestru nakon zločina.

On im je viknuo “brzo, bježite”, nakon čega su svo troje pobjegli iz kuće i sakrili su kod prvih komšija, koji su odmah pozvali policiju.

Karabinjeri su ušli u trag osumnjičenom nakon što je pobjegao i pronašli su ga kako se krije u obližnjem selu. Oduzeto je i oružje kojim je izvršeno ubistvo.

On je već bio uhapšen 2004. godine zbog droge, piše Telegraf.rs.

