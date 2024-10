Uragan Leslie približava se Europi, a očekuje se i stvaranje mediteranske depresije

Dolaskom nad kopno oslabit će i premještat se preko Biskajskog zaljeva i Kanala prema Velikoj Britaniji.

Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će i nad zapadno Sredozemlje te je moguće stvaranje mediteranske depresije Medicana.

Ciklona stacionira nad sjevernom Europom, a prodori nestabilnog vlažnog zraka atlantskog porijekla u jakoj mlaznoj struji premještaju se sjeverno od alpske prepreke te samo manje količine povremeno kroz bečka vrata dopiru do naših najsjevernijih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana.

Prognoza za narednu sedmicu

U ponedjeljak 14.10.2024. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 25°C.

U utorak 15.10.2024. u Bosni će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove dio prijepodneva će biti dosta magle ili niske oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 25°C.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C, prenosi N1.

