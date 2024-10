U Iranu podhrtavalo tlo: Sumnja se da je ovo prvi nuklearni test Teherana

Nekoliko dana nakon što je objavljena vijest o zemljotresu u iranskoj provinciji Semnan, na društvenim mrežama nastavile su se spekulacije da je podrhtavanje uzrokovano prvim nuklearnim testom Teherana.U subotu u 22:45 sati, Seizmografski centar Univerziteta u Teheranu objavio je da je zemljotres magnitude 4.4 pogodio grad Aradan u provinciji Semnan, a potresi su se osjetili i u dijelovima istočnog Teherana.

Epicentar potresa, koji se dogodio 12 kilometara ispod površine, zabilježen je na koordinatama 35.42° severne širine i 52.78° istočne dužine, piše Euronews.

Nekoliko sati nakon objave vijesti korisnici društvenih mreža počeli su da spekulišu da je iranski režim možda pokušao da izvede svoj prvi podzemni nuklearni test, vjerovatno kao mjeru odvraćanja protiv izraelskih napada na svoju teritoriju.

Izmjena fetve

Ove spekulacije pojavile su se u trenutku kada iranski zvaničnici i komandanti Revolucionarne garde opet prijete da će, ako se pojačaju ekonomski, politički i vojni pritisci na zemlju, Teheran promijeniti svoju vojnu odbrambenu doktrinu. Takva promjena zahtjevala bi izmjenu fetve iranskog vođe koja zabranjuje upotrebu nuklearnog oružja.

NorNews, web stranica koja neformalno funkcioniše kao glavni izvor oglašavanja Nacionalnog vijeća sigurnosti Islamske Republike Iran, odbacila je spekulacije o nuklearnim testovima nazivajući ih “glasinama” te je ponovno naglasila da su nuklearna testiranja u suprotnosti s iranskom nuklearnom i odbrambenom doktrinom.

Tajne lokacije

Godine 2019., fondacija Foundation for Defense of Democracies, think tank sa sjedištem u Vašingtonu objavila je izvještaj u kom se navodi da je Iran započeo program izgradnje podzemnih lokacija za nuklearna testiranja, poznat pod nazivom “Field Project”.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova već pet godina sankcioniše ovu fondaciju zbog “proizvodnje i širenja laži, podsticanja, lobiranja i vođenja negativnih propagandnih kampanja protiv Islamske Republike Iran s ciljem odigravanja ključne uloge u uvođenju i jačanju ekonomskih sankcija”.

Prema izvještaju iz 2019. godine, istraživači fondacije su “identifikovali vjerovatnu lokaciju (na području jugoistočno od Semnana) gdje su 2003. godine sprovedeni testovi nenuklearnih eksploziva kao dio razvoja metoda za mjerenje učinka podzemnih nuklearnih eksplozija”.

Ovo otvara mogućnost da bi zemljotres zabilježen u Semnanu mogao da bude povezan s prvim nuklearnim testom Teherana,piše Avaz

Iako je Iran ranije priznao postojanje svemirskog centra Imam Homeini i raketnog sjedišta jugoistočno od Semnana, ta lokacija je udaljena više od 100 kilometara od epicentra potresa.

