Apokaliptični prizori: Uragan Milton uništio kultni stadion vrijedan preko 300 miliona dolara

Nakon što je najgori dio oluje prošao a vrijeme počelo da se smiruje, uslijedile su i prve fotografije koje svjedoče o razornoj moći vjetra.

Na fotografijama sa lica mjesta vidi se da je krov stadiona otvorenog 1990. godine u potpunosti srušen, dok su žrtve izbjegnute pukom srećom.

Ova zgrada je trebalo da posluži kao bazni centar za prvopozivce koji je trebalo da dođu na lice mjesta kako bi pomogli u saniranju posljedica i spašavanju onih koji nisu imali sreće da se na vrijeme sklone.

O snazi vjetra koji je pogodio ovu oblast govori i to da je krov Tropicana fielda bio napravljen tako da može da izdrži brzinu vjetra od 185 kilometara na sat, prenosi N1.

Da krov ovog zdanja nije imao ni teoretsku šansu da izdrži pokazuje i podatak da je, u trenutku kada je udario u Tampa Bay, vjetar uragana Milton puhao brzinom između 200 i 250 kilometara na sat.

U trenutku izgradnje 1990. godine stadion je koštao 130 miliona dolara, što pretvoreno u današnju vrijednost dolara znači 300 miliona.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9

