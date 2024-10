NEZAPAMĆEN ZLOČIN! Djevojčica (13) izbola sestru (7) mesarskim nožem više od deset puta zbog BIZARNOG razloga

Sedmogodišnju djevojčicu izbola je nasmrt njena starija sestranakon što su se posvađale zbog jednostavne napomene o puštanju vode u toaletu.

Džesi Džejn Lilburn ubijena je u subotu u Tejloru, Mičigen. Vlasti navode da ju je njena 13-godišnja sestra ubola nožem više od 10 puta dok su njihovi roditelji bili van kuće. Navodno je čekala u kupatilu Džesi Džejn nakon njihove žestoke svađe i napala je lovačkim i mesarskim nožem.

Džesi Džejn je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje je proglašena mrtvom. Njeni ožalošćeni roditelji sada pokušavaju da se nose sa ovom tragedijom.

-Ovo je bio najteži dio mog života – rekao je njihov otac Džejson Lilburn za VKSIZ. “Nikada ne možete zamisliti u svojim najgorim noćnim morama da se nešto ovako dogodi.”

On je dodao da su se djevojke svađale u prošlosti, ali da nikada nisu mislili da će to eskalirati do ovakvog nasilja.

– Mislili smo da su to samo normalne svađe između braće i sestara – istakao je Džejson.

– Svi se svađaju sa svojom braćom i sestrama – to je bila normalna stvar. To nikada nije rezultiralo bilo kakvim nasiljem, osim možda guranjem.

Policija je saopštila da su roditelji djevojčica napustili dom oko 11:15 prije nego što je izbila svađa.

-To je proizašlo iz poruke koja je bila postavljena u kupatilu, a poruka je bila o puštanju vode u toaletu – izjavio je detektiv kapetan Zachari Digiacomo.

Tinejdžerka je navodno ubola svoju mlađu sestru i zatim pozvala oca prije nego što je kontaktirala hitnu pomoć. Međutim, kako je otkrio Digiacomo, djevojka je “bila veoma mirna i nije pokazivala nikakve emocije” kada su vlasti stigle na mjesto događaja, piše Srbija danas.

