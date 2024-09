Stiže zahlađenje – bit će i snijega: Meteorolozi objavili prognozu te važno upozorenje za građane!

Jutros je u Krajini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u ostatku zemlje sunčano. Upaljeni su i meteoalarmi zbog očekivane kiše – narandžasto je upozorenje za Krajinu – a meteorolozi poručuju:

“Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac 8; Bjelašnica 9; Bugojno, Srebrenica 13; Tuzla, Zenica 15; Livno, Sarajevo, Široki Brijeg 16; Jajce, Sanski Most, Trebinje 17; Bijeljina, Mostar 18; Bihać, Doboj 19; Banja Luka 20; Gradačac 22; Neum 23; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 940 hPa, za 4 hPa je niži od normalog i lagano opada.

Bioprognoza: Nestabilna atmosfera uz blagi pad temperatura će nepovoljno uticati na većinu populacije. Promjenjivo vrijeme bi kod osjetljivih osoba moglo doprinijeti umoru te uzrokovati umjerene poteškoće poput glavobolje i lošije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora te prilagoditi odijevanje.

Danas će u Krajini preovladavati oblačno oblačno vrijeme kišom. U ostatku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka na sjeverozapadu Bosne od 14 do 18, a u ostalim područjima od 23 do 29 °C. U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Kiša i pljuskovi se očekuju u drugom dijelu poslijepodneva i tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 27 °C.

U nedjelju u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u Krajini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Nešto više oblaka može biti na krajnem sjeveru Hercegovine, gdje je lokalno i povremeno moguća slaba kiša ili slab pljusak. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugo do 21 °C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

U srijedu jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno naoblačenje. Poslije podne slaba kiša je moguća u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 24 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod

