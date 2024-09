“Jelena” lomi Floridu, ušla u 4. kategoriju! Objavljen video iz samog centra uragana: Ima mrtvih!

Uragan Helen nastavlja da jača dok se kreće prema američkoj obali Meksičkog zaliva. Bio je uragan prve kategorije, ali je dostigao četvrtu i prije nego je stigao do američkog tla, odnosno obale Floride.

Jedna osoba je poginula na Floridi kada je saobraćajni znak pao njen automobil, a prijavljeno je da su dvije osobe poginule u južnoj Džordžiji.

