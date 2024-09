Šok u Britaniji: Pokojnog miljardera i oca ljubavnika Lady Di 20 žena optužilo za silovanje

Kako prenosi BBC, više od 20 žena je podijelilo svoje iskustvo rada u Harrodsu te su sve rekle kako su seksualno zlostavljane, neke od njih i silovane.

Harrods, tokom razdoblja kad je on bio na čelu luksuzne robne kuće, nije intervenirao već je pomogao prikriti optužbe za nasilje. Trenutni vlasnici Harrodsa su rekli kako su u potpunosti zgroženi optužbama te da su žrtve bile iznevjerene od strane robne kuće.

Incidenti su se dogodili u Londonu, Parizu, Saint Tropezu i Abu Dhabiju.

“Bilo je očito da nisam htjela da se to dogodi. Nisam mu dala svoje dopuštenje. Samo sam htjela da završi”, rekla je jedna od žena koju je Mohamed silovao u svom stanu u Park Laneu u Londonu. Druga žena je rekla kako ju je Al Fayed silovao u svom domu u četvrti Mayfair.

“Mohamed Al Fayed je bio čudovište, seksualni predator bez moralnog kompasa”, rekla je ona. Dodala je i da su svi njegovi zaposlenici bili “samo igračke”.

Fayed, koji je preminuo u augustu prošle godine, se s optužbama za seksualno zlostavljanje suočavao i dok je bio živ, ali ove su nove optužbe, kako piše BBC, neviđenih razmjera i izrazito ozbiljne. Poduzetnikova duga karijera je započela u Egiptu. Nakon što se vjenčao sa sestrom milijunaša iz Saudijske Arabije, život mu se promijenio.

On mu je pomogao stvoriti nove veze i izgraditi poslovno carstvo. Ubrzo se preselio u Ujedinjeno Kraljevstvo, a desetak godina kasnije je preuzeo Harrods. U isto je vrijeme postao javna figura pa se pojavljivao u raznim emisijama.

Mohamed je prikazan i u seriji “The Crown” jer je on bio otac Dodija Fayeda koji je bio u romantičnoj vezi s princezom Dijanom i koji je poginuo s njom u nesreći u Parizu.

U seriji je Mohamed prikazan u potpunosti drugačije od onoga kako ga opisuju zaposlenici Harrodsa. Jedna od žena koja je bila njegova osobna asistentica od 1988. do 1991. je rekla kako je bio “podao” te da ju je više puta pokušao silovati.

“To me čini ljutom, ljudi ga ne bi trebali pamtiti kao takvog. On nije bio takav”, rekla je ona. Mohamed je, kako su neke žene ispričale, redovito prolazio kroz robnu kuću i tražio mlade zaposlenice koje su mu se svidjele. One bi onda prešle u kancelarije koje su se nalazili na višim spratovima, gdje bi ih on zlostavljao,piše Vijesti

Neki su zaposlenici rekli da je bilo očito što se događalo, ali da sami to nisu mogli zaustaviti. “Svi smo gledali jedni u druge kako ulazimo kroz ta vrata i razmišljali: ‘Jadna djevojko, ti si danas na redu‘. Osjećali smo se potpuno nemoćno da to zaustavimo”, rekao je jedan zaposlenik.

Jedna žena koju je BBC nazvao Alice je također rekla da ju je Al Fayed silovao. Isto je ispričala i žena koju su nazvali Rachel, a koja je radila kao njegova lična asistentica 90-ih godina.

Facebook komentari