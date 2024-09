Direktan rat NATO-a i Rusije ako se dozvoli upotreba dalekometnog oružja

On je tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN u New Yorku rekao da će Moskva u tom slučaju donijeti “relevantne odluke”, sa svim posljedicama koje će one donijeti agresorskim državama.

– Ukoliko se zaista donese odluka da se ukinu ograničenja, to će značiti da su članice Alijanse od tog trenutka u direktnom ratu sa Rusijom. U tom slučaju, kao što znate, moramo da donesemo relevantne odluke, sa svim posljedicama koje će zadesiti zapadne agresore – upozorio je Nebenzya.

Ruski ambasador dodao je da su SAD odgovorne za prebacivanje krivice na druge, ali da im to u ovom slučaju neće uspjeti, “jer su tu obavještajni podaci sa satelita iz SAD i EU”.

Predstavnici članica Vijeća sgiurnosti sastali su se na zahtjev Stalne misije Ruske Federacije u UN, kako bi razgovarali o isporuci zapadnog oružja Kijevu,pišu Vijesti

