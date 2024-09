Evropa se sprema na “najnasilniji početak zime koji ste dosad doživjeli”

“Zahladnilo je, ali ni blizu kako će od petka i za dane vikenda. Od petka novembarske temperature, ispod prosjeka i u najtoplijem dijelu dana u većem dijelu zemlje oko ili jedva preko 10 stepeni Celzija. Po zadnjim prognozama sve je izvjesniji prvi snijeg krajem ove sedmice na visokim planinama naše zemlje”, naveli su iz BHMetea.

Kraj ljeta i u ostatku Evrope

Ljeto je gotovo i u ostalim dijelovima Europe, a meteorolozi u Njemačkoj najavljuju pad temperature za 20 stepeni.

“Moglo bi doći do velikih poplava u jugoistočnoj Njemačkoj i njemačkom susjedstvu, u Austriji i Češkoj”, upozorio je meteorolog Ronald Porschke u izjavi za portal Wetter.net.

“Ovo je vjerojatno najnasilniji početak zime usred septembra koju je ova regija dosad iskusila. Do vikenda bi u Alpama moglo pasti dva do tri metra svježeg snijega. Također, postoji golema opasnost od poplava u dijelovima Evrope”, upozorio je njemački meteorolog Dominik Jung.

Šta nas očekuje narednih dana?

Sutra prije podne više oblačnosti se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U poslijepodnevnim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju prvo na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne i padavine će se tokom noći na petak proširiti na cijelu zemlju. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari juga na zapadu, jugozapadu i centralnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30°C.

U petak 13.9.2024. u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć i snijeg. Prije podne jakog juga može biti na području Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu Bosne vjetar je sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 11 i 18°C, na jugu zemlje od 18 do 25°C.

U subotu 14.9.2024. pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U Bosni će padati slaba kiša, većinom se očekuje u sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 18 do 23°C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prneosi N1.

Facebook komentari