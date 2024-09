Učenik (14) upao u školu u SAD-u, ubio učenike i učitelje. FBI lani upozorio na njega

Napadač koji je sinoć vatrenim oružjem u srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Georgiji ubio dva učenika i dva nastavnika te ranio još devet osoba je četrnaestogodišnji učenik te škole, saopćile su vlasti. Pucao je lovačkom puškom koja nalikuje puški AR-15.

People attend a vigil at Jug Tavern Park following a shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, U.S. September 4, 2024. REUTERS/Elijah Nouvelage