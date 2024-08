U popularnom turističkom raju,ajkula odgrizla glavu dječaku

ahmari Reid, 16-godišnji učenik lokalne srednje škole u blizini popularne karipske turističke destinacije Montego Bay, pronađen je obezglavljena i bez ruke nakon što je u ponedjeljak otišao u podvodni ribolov. Njegovo tijelo otkriveno je u utorak ujutro nakon što je bio žrtva stravičnog napada ajkule.

Beach close to Doctor's cave in Montego Bay Jamaica,Image: 888077990, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Klaus Schulte / Panthermedia / Profimedia