Ekspert za izvlačenje olupina: Podizanje jahte milijardera Majka Linča koštalo bi oko 15 miliona eura

Nik Sloun (Nick Sloun), jedan od vodećih stručnjaka za izvlačenje olupina, kazao je da bi podizanje jahte britanskog milijardera Majka Linča sa morskog dna kod Sicilije koštalo oko 15 miliona eura i trajalo bi šest do osam sedmica.

Veliki broj ronioca

Sloun je južnoafrički inženjer i vodio je operaciju izvlačenja kruzera Kosta Konkordija, a sada tvrdi da će biti potrebno oko 40 visokoobučenih ronilaca za ovu misiju, prenosi Avaz.

– Rekao bih da bi to koštalo do 15 miliona eura, ali možda bi to moglo da se uradi za nešto manje novca. Operacija izvlačenja bi trajala šest do osam sedmica. To bi moglo da bude završeno prije druge polovine oktobra – zaključio je ekspert.

On tvrdi da bi bilo neophodno da se napravi velika platforma i odvuče oko 800 metara od obale, iznad mjesta gdje je brod potonuo u jakoj oluji, prenosi Times.

Plutajuća platforma

Aluminijumski jarbol luksuzne jahte trebalo bi da bude odsječen i uklonjen prije nego što se Bajesijan podigne na površinu.

Plutajuća platforma bi podržavala velike dizalice, koje bi mogle da podignu plovilo sa dubine od više od 50 metara.

Podizanje olupine moglo bi da pomogne istražiteljima da utvrde razlog iz kog je jahta potonula u roku od minuta i da li se radi o vodenoj pijavici ili tornadu, piše Times.

Sloun, koji se u Italiji proslavio nakon misije podizanja Koste Konkordije 2012., istakao je da mu se niko još uvijek nije obratio povodom misije spašavanja olupine Bajesijana.

