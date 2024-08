Haos u Engleskoj, a sve zbog lažne informacije: Nasilni protesti širom države, gore automobili, stradala i džamija

Trebao je to biti dan žalovanja nakon napada nožem u kojem su ubijene tri djevojčice i još petero ih se bori za život. Više od hiljadu mještana okupilo se u utorak u Sautportu na sjeverozapadu Engleske kako bi izrazili saučešće porodicama i prijateljima žrtava i s njima podijelili bol i tugu. No, njihovu mirnu korotu naprasno su prekinuli samozvani pravednici koji su, vođeni mržnjom prema različitima od sebe, pretvorili turističko središte na obali Irskog mora u ratnu zonu.

Grupa nasilnika iz okolnih gradova dovezla se u Sautport, uvjerena da je napadač bio muslimanski migrant, i odlučila preuzeti stvari u svoje ruke. Izbili su veliki nemiri. Policajce su gađali ciglama, bocama i kamenjem, zapaljeni su brojni automobili i policijski kombi, a teško je stradala i lokalna džamija.

Briga huligana nisu bile ožalošćene porodice ili traumatizirani stanovnici mjesta obavijenog u crno. Njihova motivacija bila je “izboriti se za svoju zemlju” . Policija je poslije rekla da je za organiziranje nasilnih protesta odgovorna Engleska odbrambena liga, ekstremno desna antiislamska grupa osnovana 2009., iako je na demonstracijama bilo i onih koji nisu njihovi pristalice.

Planiranje i okupljanje demonstranata teklo je veoma brzo. Prvo se u javnosti pojavila vijest da je došlo do napada na plesnu školu u kojoj su izbodena djeca koja su učestvovala na tematskoj radionici s muzikom Tejlor Svift. Smrtno su stradale šestogodišnja Bebe King, sedmogodišnja Elsie Dot Stancombe i devetogodišnja Alice Dasilva Aguiar. Ubrzo nakon vijesti o napadu na društvenim su se mrežama počele širiti lažne informacije o detaljima ubistva.

UŽASNI PRIZORI

Na X-u, bivšem Twitteru, jedan je korisnik podijelio snimku zaslona objave na LinkedInu muškarca koji je tvrdio da je roditelj dvoje djece koja su bila na radionici u trenutku napada, a u kojoj je naveo da je napadač bio migrant. Drugi korisnici X-a odlučili su začiniti tu objavu dodajući lažne tvrdnje poput one da je osumnjičenik radikalni islamistički migrant, poznat lokalnim službama za mentalno zdravlje i tražitelj azila koji je lani došao u Britaniju brodom. Smislili su čak i ime za tog navodnog napadača – “Ali al-Šakati”.

Nije trebalo dugo da se na taj rasno motivirani click-bait zakače drugi profili na X-u, od računa koji se predstavljaju da su kredibilni mediji, ali nemaju dokaze kojima bi to potkrijepili, do nekih manje poznatih javnih osoba. Primjera radi, influencer Andrju Tejt, optužen za silovanje i trgovinu ljudima, i krajnji desničar Tomi Robinson objavljivali su poruke i videozapise podupirući tvrdnje da je napadač bio ilegalni migrant, zahtijevajući da se pod hitno zabrani dolazak brodova s migrantima u Britaniju i izbaci sve koji su već došli u zemlju. Lorens Foks, britanski političar i bivši glumac, također je pozvao na trajno uklanjanje islama iz Britanije.

Riječ je o osobama koje su poznate po širenju ideološki nabijenih objava, kao i po rasističkim, mizoginim i ksenofobičnim stavovima s ciljem raspirivanja straha i polarizacije društva. Uprkos tome, imaju stotine hiljada ili čak milione pratitelja na društvenim mrežama. Širenju lažnih informacija doprinio je i Najdžel Faraž, čelnik desničarske stranke Reform UK i zastupnik u britanskom parlamentu, koji je u videozapisu objavljenom na X-u zatražio istragu (nepotvrđene) tvrdnje da su vlasti pratile osumnjičenika prije napada.Lažno ime pripisano napadaču kružilo je organski (angažmanom publike bez namjere reklamiranja), ali su ga algoritmi platforma također preporučivali korisnicima. Na X-u, primjera radi, lažno ime napadača predloženo je korisnicima kao jedna od aktuelnih tema u zemlji, dok su na TikToku rezultati pretraživanja na temelju pretraživanja drugih korisnika preporučili “Ali al-Shakati uhapšen u Southportu”. Putem ovih algoritama za preporuku platforme su proširile dezinformacije korisnicima koji inače možda ne bi bili izloženi tim lažnim vijestima.

Policija je tek sutradan, u utorak, objavila da je ime osumnjičenika lažno, ali do tada je “Ali al-Šakati” već imao više od 30.000 objava samo na X-u. Profili krajnje desnice, čiji je glavni fokus mržnja prema muslimanima i migrantima, bili su ključni u nagađanju o etničkoj pripadnosti i vjeri napadača i daljnjem guranju dezinformacija.

Nedostatak službenih i provjerenih informacija doveo je do kruženja niza neutemeljenih teorija zavjere, a te su se tvrdnje nastavile širiti čak i nakon što je policija objavila da je napadač 17-godišnjak rođen u Kardifu u Velsu. Roditelji su mu iz Ruande i nema dokaza o njegovim vjerskim uvjerenjima. Policija još istražuje motiv napada, ali incident ne tretira kao povezan s terorizmom.Nik Loules, izvršni direktor britanske grupe za borbu protiv ekstremizma Hope Not Hate, rekao je za NYT da je narav napada izazvala snažne emocije, koje su zatim rasplamsane dezinformacijama. “To više nije samo tradicionalna krajnja desnica; neki od tih narativa sada se nalaze u mainstreamu. I kad god ih kaže neka mainstream osoba, to im daje više legitimiteta”, rekao je Loules, ističući kao primjer normalizaciju ekstremnih antiimigracijskih stavova Najdžela Faraža.

No, ovdje nije riječ samo o promicanju političkih agendi. Tragedije poput ove u Sautportu također se mogu iskoristiti za prikupljanje lajkova, pregleda i pratitelja na društvenim mrežama, što se može unovčiti. Platforma X nudi pretplatnicima udio u prihodu od oglasa ako njihovi postovi prikupe dovoljno pregleda, što korisnike može potaknuti da objavljuju više kontroverznog ili senzacionalističkog sadržaja kako bi povećali broj pregleda.

Širenju lažnih vijesti i dezinformacija doprinijela je i politika moderiranja mreže nekada poznate kao Twitter, koju je uveo Ilon Mask nakon što je kupio kompaniju 2022. Musk je otpustio ljude koji su bili zaduženi za praćenje, otkrivanje i analizu pogrešnih informacija na platformi i vratio račune nekim ekstremistima koji su prije bili suspendirani, poput Robinsona.

Kad su se lažne informacije i antimuslimanski stavovi već raširili, internetske mreže krajnje desnice počele su pozivati na proteste. TikTok računi kreirani uoči protesta u Sautportu objavljivali su videozapise pozivajući na masovnu deportaciju migranata iz Britanije, dok se na Telegram grupama širila vijest o vremenu i mjestu okupljanja. Pozivi na protest ispred džamije također su kružili javnom Facebook grupom koja ima nekoliko hiljada pratitelja.

Nasilni antimuslimanski protesti nastavili su se širiti Engleskom iako je otkriveno da za napad nije kriv ilegalni migrant. U Londonu je više od 100 ljudi uhapšeno nakon što su prosvjednici gađali policiju limenkama piva i staklenim bocama. Demonstranti koji su nosili engleske zastave i mahali transparentima s natpisima “Što je previše, previše je!” i “Zaustavite brodove!” okupili su se i u Mančesteru, Hartlpulu i Alderšotu, piše Jutarnji list.

