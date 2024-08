Grčka u najvećoj krizi do sada: Turisti upozoreni

Oni koji kreću na odmor plaše se nestašice vode, zbog čega je na pojedinim ostrvima prije nekoliko dana proglašeno vanredno stanje.

“Grčka se zbog klimatskih promjena suočava s najvećom krizom do sada kada je u pitanju voda. Ukoliko se situacija ne bude popravila, Atina i oblast oko Atine imaće, odnosno već i sada ima oko 50 odsto manje rezervi vode. Dramatičnije je na ostrvima, gdje je mnogo manje padavina. Apeluje se na građane da se voda štedi, ali situacija je zaista zabrinjavajuća. Za sada nema restrikcija vezanih za vodu, ali moraće da se traže rješenja”, objašnjava Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica “Politike” iz Atine za “TV Prva”.

Grčka se suočava i s drugim problemima, kao što je masovni turizam. Trenutno je na udaru Santorini, koji trpi veliki broj turista, zbog čega lokalno stanovništvo izražava nezadovoljstvo.

“Grci polako počinju da budu umorni od tolikog priliva turista. Zbog njih su podignute cijene, a nekontrolisan broj turista dolazi kruzerima. Na dnevnom nivou između 17.000 i 20.000 turista posjeti pojedina ostrva poput Santorinija i Mikonosa, koja nemaju insfrastrukturu da to podrže. Zamislite šta ostaje poslije njih. Ljudi su umorni i njihov svakodnevni kvalitet života je ugrožen. Grci sada ljetuju na tri-četiri dana, jer više nisu u stanju da plate brodsku kartu do Santorinija, jer vam za četvoročlanu porodicu treba između 500 do 1000 evra”, kaže Jasmina Pavlović Stamenić, prenosi “b92”.

