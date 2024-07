Biden se obratio naciji: Od dječaka koji je mucao do Ovalnog ureda, to je Amerika!

To je prvo Bidenovo obraćanje naciji nakon što je na društvenim mrežama u nedjelju objavio da je izašao iz utrke za Bijelu kuću te je kao svoju nasljednicu podržao potpredsjednicu Kamalu Harris. Također, ovo mu je četvrto obraćanje uživo iz Ovalnog ureda otkad je stupio na dužnost predsjednika.

Biden je govoru istaknuo svoja postignuća tokom protekle tri i pol godine, obrazložio zašto bi Harris bila dobra predsjednica te upozoravao na rizike koje bi predstavljao drugi Trumpov mandat, ne spominjući njegovo ime. Kao glavni razlog za povlačenje naveo je to što je, kako je rekao, ugrožena demokratija.

Građanima se Biden obratio iz Bijele kuće u 20 sati po lokalnom vremenu (2 ujutro po bosanskom vremenu).

“Bila mi je čast služiti. Predsjednici nisu kraljevi. Duboko poštujem ovaj ured, ali svoju zemlju volim više. Bila mi je životna čast služiti vam kao predsjednik. No u odbrani demokracije, koja je ugrožena, mislim da je to važnije nego ijedna titula. Ne radi se o meni, radi se o vama, o vašim porodicama, budućnosti. O narodu. Nikad to ne smijemo zaboraviti, ja nisam. Rekao sam kako smatram da je Amerika na prijelomnoj tački. Onom rijetkom trenutku historije kad odluke koje donosimo sada određuju sudbinu naše nacije i svijeta u desetljećima koja stižu. Amerika će morati odabrati hoće li ići naprijed ili nazad. Između nade i mržnje, između jedinstva i podjele. Moramo odlučiti vjerujemo li još u iskrenost, poštenje, poštovanje, slobodu i demokratiju”, rekao je na početku.

Kazao je da mu je u proteklim sedmicama postalo jasno da mora ujediniti svoju stranku.

“Vjerujem da su moji rezultati kao predsjednika, moje vodstvo u svijetu, vizija američke budućnosti zalog za drugi mandat. No ništa ne smije stati na put odbrani naše demokracije. To uključuje lične ambicije. Odlučio sam da je najbolji put predati palicu novoj generaciji. To je najbolji način za ujedinjenje nacije. Vrijeme je i mjesto za nove, svježe, mlađe glasove. Sljedećih šest mjeseci bit ću usredotočen na svoje poslove kao predsjednika. Smanjivat ću troškove života za naše vrijedne porodice, poticati rast naše ekonomije, jačati slobode i prava – od prava glasa do prava izbora, osuđivat ću mržnju i ekstremizam. U Americi nema mjesta političkom nasilju ili bilo kakvom nasilju”, kazao je.

Rekao je da će šititi djecu od nasilja, od oružja, od klimatskih promjena, da će se boriti protiv raka “jer možemo okončati rak kakav poznajemo” i da će zatražiti reformu Vrhovnog suda “jer je to ključno za demokratiju”.

“Nastavit ću raditi da Amerika ostane jaka, sigurna i da ostane lider slobodnog svijeta. Prvi sam predsjednik u ovom stoljeću koji može ljudima reći da Amerika ne ratuje nigdje u svijetu. Nastavit ćemo okupljati koaliciju ponosnih zemalja kako bismo zaustavili Putina da zauzme Ukrajinu i stvori još štete. Učinit ćemo NATO jačim i ujedinjenijim nego ikad u historiji”, kaže.

Dodaje da će raditi i da se okonča rat u Gazi.

Kaže da SAD danas ima najjaču ekonomiju na svijetu, s rekordnim radnim mjestima.

“Ponovno predvodimo svijet u čipovima, znanosti i inovacijama. Kandidirao sam se prije četiri godine je sam vjerovao, i još uvijek vjerujem, da je duša Amerike ugrožena, da je na kocki sami temelj onoga ko smo. To je još uvijek slučaj. Amerika je ideja, jača od bilo kojeg arsenala, veća od bilo kojeg oceana, snažnija od bilo kojeg diktatora ili tiranina. To je najsnažnija ideja u historiji svijeta, ideja da smo svi stvoreni jednaki i da imamo pravo na život, sloboda, traganje za srećom… Ideja je to koja nikad nije potpuno zaživjela, ali nismo nikada odustali od nje i vjerujem da nećemo ni sada”, kazao je.

Podržao je Kamalu Harris za buduću predsjednicu. “Odabrao sam svoj put, rekao sam koji su moji pogledi. Želim zahvaliti našoj sjajnoj predsjednici Kamali Harris. Iskusna je, snažna je i sposobna. Bila je nevjerojatna partnerica meni i vođa našoj zemlji. Izbor je sada na vama, američkim ljudima”, kazao je.

“Privilegija mog života bila je služiti ovoj naciji 50 godina. Nigdje drugdje na Zemlji klinac koji je mucao, iz Scrantona u Pennsylvaniji, ne bi mogao doći do toga da jednog dana sjedi u Ovalnom uredu, kao predsjednik SAD. No tu sam i to zato je Amerika toliko posebna”, rekao je i dodao da je Amerika zemlja prilika i mogućnosti. Kazao je da je izuzetno zahvalan građanima Sjedinjenih Država.

“Dao sam srce i dušu našoj naciji, kao mnogi drugi. Blagoslovljen sam milijun puta zauzvrat ljubavlju i podrškom američkog naroda. Nadam se da bar donekle znate koliko sam vam zahvalan. Kraljevi u Americi ne vladaju, građani vladaju. Historija je u vašim rukama, ideja Amerike leži u vašim rukama. Zadržite vjeru i sjetite se što smo. Očuvajte demokratiju”, poručio je na kraju Biden, pišu Vijesti.ba.

