FBI objavio identitet napadača na Trumpa, pojavio se snimak napada iz drugog ugla

FBI je objavio ime napadača, kazavši da se radi o 20-godišnjem Thomas Matthew Crooksu.

“FBI je identificirao Thomasa Matthewa Crooksa, 20, iz Bethel Parka, Pennsylvania, kao subjekta umiješanog u pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 13. jula u Butleru, Pennsylvania”, navodi se u saopćenju saveznih istražitelja.

Dodali su da se i dalje vodi aktivna istraga.

Pojavio se i novi snimak na kojem se vidi trenutna reakcija snajperista Tajne službe koji se, čini se po snimci, automatski involvira u razmjenu vatre sa napadačem.

Kako je potvrdila Tajna služba, napadač je ubrzo nakon pucnjave “neutraliziran”, prenosi Klix.

Footage showing the Reaction of the U.S. Secret Service Counter-Sniper Team who Eliminated the Shooter, the Moment that Shots rang out at the Trump Campaign Rally in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/1ni7L1Makp

— OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2024