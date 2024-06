Spremni krenite na godišnji odmor: Evo šta smijete prenijeti preko granice

Sezona je godišnjih odmora, a iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) apeluju na građane da spremni krenu na put. Šta i u kojim količinama možete iz Bosne i Hercegovine unijeti ako krenete na put u Hrvatsku ili ostale zemlje EU-a?

Kako je za Faktor kazala Darjana Maglov iz UIO, svaki građanin BiH sa sobom nosi lični prtljag koji je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumijeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna za vrijeme njegovog putovanja (obuća, odjeća, higijenske potrepštine, kolica za bebe, trotinet…)

– Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji već njihovim ličnim potrebama i potrebama njihovih porodica, oslobađa se od plaćanja uvoznih dažbina, ukoliko njena ukupna vrijednost ne prelazi vrijednost od 300 eura u drumskom, a u zračnom i pomorskom saobraćaju 430 eura.

Putnici mlađi od 15 godina oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na prtljag čija ukupna vrijednost ne prelazi vrijednost od 150 eura.

Lični prtljag računa se po putniku, ne dijeli se na putnike. Ako kod sebe imate vrijednost ličnog prtljaga od dozvoljenog iznosa, vi snosite odgovornost, ne možete podijeliti iznos prekoračenja na drugu osobu u automobilu.

Roba mora imati nekomercijalni karakter što znači da količina upućuje na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili porodičnu upotrebu. Dakle, to je roba koja nije namijenjena za prodaju, nego je to sva ona roba koju mi imamo uz sebe i koja nam je potrebna kad odlazimo na putovanje – pojašnjava Maglov.

U susjednu Hrvatsku (ili u ostale zemlje EU-a, ista su pravila) ne može se unijeti više od dvije kutije cigareta.

– U suprotnom, one koji se o to ogluše čeka “debela” kazna. Moguće je prenijeti 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duhana u drumskom i željezničkom saobraćaju.

Što se tiče zračnog, ako iz BiH putujete u HR avionom, onda možete ponijeti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duhana. Možete kombinovati bilo koje od tih duhanskih proizvoda, ali ne smijete premašiti ukupnu dopuštenu količinu.

Rakija, vino i pivo moraju biti ispravni, tj. da imaju deklaraciju (ne može domaći proizvod, kućna radinost ) – kaže Maglov.

Drumski saobraćaj: Alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 posto volumena jedna litra, a s udjelom alkohola 22 posto i manje – dvije litre ili vina četiri litre ili piva 16 litara

Zračni saobraćaj: Alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 posto jedna litra, a s udjelom alkohola od 22 posto ili manjim do dvije litre ili vina četiri litre ili pivo 16 litara.

Iz UIO napominju da Evropska unija zaista ima stroge zdravstvene propise, a sve u svrhu sprečavanja širenja bolesti koje mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

Dodaje da za unos hrane porijeklom iz EU-a nema ograničenja, dok za hranu i prehrambene proizvode iz trećih zemalja “morate poštovati količinska ograničenja”.

– Dakle, ako iz BiH putujete u Hrvatsku ili neku drugu zemlju članicu EU-a, ne možete unijeti meso i mliječne proizvode.

Dopušteno je, mlijeko u prahu za dojenčad, kao i hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga najviše do 2kg, hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga do 2kg. Svježa, očišćena, suha, kuhana riba, školjke i puževi možete prenijeti do 20kg. Jaja i med do 2kg – pojašnjava Maglov, piše Faktor.

