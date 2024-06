‘Ja sam Jelena, ja sam zamjenik direktora finansija i ja sam paradajz turista… Mogu da priuštim restoran, ali biram paštetu – evo zašto’

“Paradajz turisti”, fraza koja se među Balkancima svake godine s prvim odlaskom na more javlja i opstaje sve do kraja ljeta, ni ove godine nije pala u zaborav. I dok se jedni podsmijevaju onima koji sa osmijehom na licu jedu svoju hranu na plaži, drugi pak s ponosom kažu da su upravo to – paradajz turisti.

To je slučaj i sa jednom Srpkinjom – Jelenom koja je na svom TikTok profilu „tribrodjanka“ objasnila šta za nju predstavlja „paradajz turista“ i zašto umjesto hrane u restoranu bira da na more ponese kako kaže, makarone, paradajz, paštetu i sve ostalo.

– Ja sam Jelena, ja sam zamjenik direktora finansija i ja sam paradajz turista. Da li znate da je moja mama prvi put otišla na more sa 50 godina. Da li znate da smo sestra i ja otišle na more prvi put sa 24 godine i to tek kada smo putovanje osvojili na nagradnoj igri. Nikada nismo imali dovoljno novca da odemo na more, ali smo to samo tako mislili.

Postoji mnogo vas koji misle da je potrebno mnogo novca da idete na more, da morate da priuštite hranu u restoranu. Ja danas mogu da priuštim, ali biram da budem tzv. paradajz turista. Da putujem u maju, da ponesem makarone, paradajz, paštetu i kuham kafu i sve to sa osmijehom na licu – rekla je Jelena u svom video snimku pa dodala:

– Biram da usrećim mamu, biram da putujem što više i da svuda skupljam uspomene i iskustva koji se ne mogu mjeriti novcem.

Njen video postao je brzo viralan na internetu, a ispod njega mogli su se naći kako komentari podrške, tako i komentari u kojima su ljudi jasno rekli da u tom slučaju ne bi ni išli na more, prenosi Blic.

