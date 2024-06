Otac osumnjičenog za Dankino ubistvo: Mislim da je dijete prodano

“Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao, zbog obaveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vrijeme provodim kod liječnika. Nisam upoznat što je izjavio, evo sad čujem. Pa što sad, on hoće sve prebaciti da moj sin robija do kraja života. Vidjet ćemo kako će se to odvijati do kraja. Ja ipak mislim da nije sve tako i da je dijete prodano”, rekao je Radoslav Dragijević za Telegraf.

Danka je nestala prije više od dva mjeseca

On je, podsjetimo, proveo dva mjeseca u pritvoru zbog sumnje da je pomogao osumnjičenima prebaciti tijelo djevojčice s deponija na zasad nepoznatu lokaciju. Srđan Janković, jedan od osumnjičenih, više od dva mjeseca se branio šutnjom.

Odlučio je, ipak, iznijeti svoju obranu te poručio da djevojčicu nikad nije vidio niti je udario službenim automobilom. Poručio je, prema srpskim medijima, da se ne osjeća krivim te da ne osjeća grižnju savjesti. Djevojčica je nestala 26. ožujka. Do danas nije pronađena,piše Telegraf

Facebook komentari