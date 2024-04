SLUČAJ UBISTVA DANKE ILIĆ POSTAJE SVE TEŽI! Šanse za pronalazak njenog tijela su sve manje!

Slučaj ubistva dvogodišnje Danke Ilić još uvek nije dobio svoj epilog, a potraga za telom devojčice je ušla u 20. dan. Osumnjičeni za njeno ubistvo su Srđan Janković i Dejan Dragijević, a majka Dragijevića, Svetlana Dragijević biće saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Dejan Radenković, nekadašnji pomoćnik načelnika UKP, smatra da su, vremenom, šanse za pronalazak tela male Danke sve manje.

– Vreme uopšte ne ide u prilog ovom slučaju. Kako vreme prolazi, šanse za pronalazak tela male Danke su sve manje upkos svim naporima MUP-a. Po njihovim izjavama, postoji sumnja da je njeno telo više puta premeštano od strane osumnjičenih i njihovim pomagačima, a nažalost jedan od njih je preminuo, a sa njim i tajna. Bez obzira na sve, njima se stavlja na teret krivično delo: Teško ubistvo – rekao je Radenković za Pink.Radenković je dodao da se sve lokacije, bez obzira da li su već pregledane, ponovo “češljaju”.

– Meni para uši njihova izjava da su kiselinom prali tragove krvi sa automobila, policija može da utvrdi gde su tu kiselinu nabavili i da ima još jedan dokaz protiv njih – rekao je Radenković.

Maja Jovanović, iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, se osvrnula na brojne nelogičnosti koje prate ovaj slučaj.

– Ovo je jedan jako težak proces od samog početka. Prvo smo tražili dete koje nije pronađeno toliko dugo, a onda smo dobili priznanje dva lica da su joj oduzeli život. U ovom slučaju, postoji dosta nelogičnosti. Ako ste priznali zločin, pogotovo ako je taj zločin ubistvo deteta, vi nemate taj stepen koji može da vas kvalifikuje pozitivno, pa samim tim ne vidim razlog prikrivanje lokacije tela deteta. Čak i da je došlo do neke anomalične pojave za koju ne žele da se sazna, nije mi logično da ne otkriju gde je telo – rekla je Jovanović i objasnila da kap krvi koja je pronađena u automobilu ne može biti dovoljan dokaz da je devojčica ubijena.Sama ta sredina i mentalni sklop pojedinaca koji su optuženi i priznali su ovo delo, dovodi me u sumnju koliko oni dana drže taj impuls koncentracije i opiru se pritisku ispitivanja, kako ne bi odali lokaciju tela. Čak iako je došlo do destrukcije Dankinih posmrtnih ostataka, ceo ovaj proces prati jedna velika konfuzija. Kap krvi ne može biti dokaz onoga što se desilo, to samo može pokazati obdukcija tela. Ta kap krvi može biti i od posekotine na ruci ili bilo čega – rekla je Jovanović,piše Republika

Facebook komentari