Sahrana brata Dankinog ubice: Malo ljudi na groblju, selo ispunilo zavjet da mu neće doći na posljednji ispraćaj

Sahrana Dalibora Dragijevića (40), uhapšenog zbog sumnje da je starijem bratu Dejanu (50) pomagao pri premiještanju mrtve Danke Ilić (2), koji je potom preminuo u policiji, počela je u 14 časova na groblju u selu Zlot, a sudeći prema fotografijama i riječima reportera Telegrafa, malo ljudi prisustvuje njegovom ispraćaju na vječni počinak. Selo Zlot je složno, ali bez dogovaranja jednih s drugima, neposredno poslije informacija o ubistvu djevojčice dalo zavjet. I danas je taj zavet ispunjen.

Tijelo Dragijevića dovezeno je u limenom kovčegu, a policija je raspoređena svuda oko groblja i ne dozvoljava da se priđe.

Majka Svetlana je stigla tačno na početak sahrane, a njen suprug i drugi sin neće prisustvovati sahrani jer im je odbijen zahtev da izađu iz zatvora tim povodom.

Komšije porodice Dragijević i ostali mještani sela Zlot u danima koji su prethodili sahrani za Telegraf.rs su rekli da neće dolaziti na sahranu.

Mnogi su rekli da nisu ni saučešće izjavili.

Izjavljivali su da na sahranu neće doći jer ih je potresla sudbina djevojčice Danke Ilić.

“Ako su uradili to za šta se sumnjiče, na sahranu neću doći”, ponavljali su mještani sela Zlot.

– Niko vam ništa neće reći jer ljudi nisu sigurni sta se dogodilo. Ne postoji kuća gde on nije ušao kada je u pitanju pomoć oko vode ili čega god, znao je dosta poslova. Ja mogu samo da kažem da ako su to uradili oni su stvarno monstrumi koji zaslužuju bešenje, a ako nisu onda neka im Bog pomogne. Kada je Dejanu preminuo brat, nisam otišla da izjavim saučešće jer ako je to istina, onda ne želim ništa sa njima. Mnogo mi je žao, sva se naježim kad se setim djeteta- kaže komšinica porodice Dragijević iz Zlota.

Ovim riječima je i ona dala zavet i obećanje koje su danas, kako svedoče i naše fotografije, sasvim ispunili svi mještani sela Zlot.

Groblje je veliko, na ulazu je policija, a na vječni počinak Dalibora ispraća tek majka i nekoliko najbližih članova familije.

