Preminuo brat osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, otac u PRITVORU saznao za smrt

Otac osumnjičenog u pritvoru saznao da mu je sin umro

Otac jednog od osumjičenih za ubistvo Danke, koji je i sam osumnjičen da je pomagao u prikrivanju ubistva devojčice, saznao je u pritvoru da mu je sin, koji je bio osumnjičen za isto krivično delo, preminuo u zatvoru.

Prema nezvaničnim saznanjima ocu su saopštili u pritvoru da mu je sin iznenada preminuo, a on je to podneo dosta teško.

– Uhvatio se za glavu i počeo da plače – kaže dobro obavešten izvor.

Prema njegovim rečima, ponašanje oca nakon današnjeg saslušanja u nadležnom tužilaštvu u Beogradu, takođe svedoči o tome koliko mu je teško zbog smrti sina.

– On je prilikom izlaska iz zgrade tužilaštva, oborio pogled na zemlju i jedva se kretao. Sve vreme je bio skrušen, čak i kada su mu čuvari rekli da ubrza korak i uđe u policijsku maricu – napominje izvor.

.

Vozilo pogrebnog preduzeća je odvezlo telo. Podsećamo, Tužilaštvo je donelo naredbu za obdukciju tela muškarca, koji je noćas preminuo u PU Bor.

– Obdukcija je poverena Institutu za sudsku medicinu u Beogradu. Takođe, dat je i nalog da se prikupe sva potrebna obaveštenja u vezi smrti – dodaju iz VJT Zaječar.

Određen pritvor ocu osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić

Ocu osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić, određen je pritvor do 30 dana! On se branio se ćutanjem u tužilaštvu. Prema saznanjima on je, po savetu advokata, odlučio da ne odgovara na pitanja tužioca, što po zakonu ima pravo.MUP objavio fotografije: Pretražena jama duboka 70 metara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju pretragu terena na teritoriji grada Bora u potrazi za telom dvogodišnje Danke Ilić za čije se teško ubistvo sumnjiče dvojica muškaraca(50), obojica iz Bora, a koji su uhapšeni 4. aprila ove godine, piše u novom saopštenju MUP-a.

Pripadnici Specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina iz Bora Sektora za vanredne situacije, zajedno sa ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Gorskom službom spasavanja pretražili su do sada pola trase od sedam kilometara Lazarevog kanjona, uz korišćenje spasilačke specijalne opreme, a u toku je i nastavak pretrage jame iznad kanjona, duboke 70 metara.

Dronom sa termovizijskim kamerama i mogućnošću za 3D mapiranje, pregledana je cela zona kanjona i tom prilikom ništa nije uočeno. Osim ove lokacije, pripadnici MUP-a izvršili su pretragu korita Zlotske reke.

Opsežna pretraga terena u cilju pronalaska tela devojčice i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je nastradala se nastavlja.

Izvor blizak istrazi: Prevrnuli smo svaki kamen, plašim se da nećemo naći ništa

-Prevrnuli smo svaki kamen da bi našli dete. Ne verujem da su životinje nešto uradile sa telom, jer bi se makar patika našla. Sumnjam da su iskasapili dete, plašim se da neće naći ništa – kaže naš izvor.

Napominje da nije želeo da pali sveće i ostavlja venac jer za njega ništa nije gotovo dok se telo deteta ne nađe.

-Dali smo više novca nego što ga ima u budžetu. Trenutno su sva sredstva usmerena ne pronalaženje tela – dodaje naš izvor,piše Srbijadanas

Kako kaše naš izvor, potraga će se vršiti do sela Sumrakovac.

Facebook komentari