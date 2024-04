Šta Balkanu donosi velika rotacija diplomata Evropske unije?

U okviru ove rotacije, Miroslav Lajčak napustiće funkciju specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine.

Velika diplomatska rotacija u Evropskoj službi za spoljne poslove već je otpočela. Miroslav Lajčak koji je od 2020. godine na funkciji specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine u avgustu će napustiti ovu funkcioju, a kako prenosi portal Radio Slobodna Evropa. Kako je navedeno, Lajčaka u septembru ove godine očekuje imenovanje na poziciju ambasadora EU u Švajcarskoj.

Lajčakov mandat zvanično ističe u avgustu, a njegov naslednik bi morao biti imenovan pre prvog septembra kako se ne bi stvorila institucijalna praznina, ali kako navode iz RSE, ovo imenovanje će morati da sačeka na izbor novog šefa diplomatije, funkciju koju sada ima Žozep Borelj.

Imenovanje glavnih funkcionera evropskih institucija, među kojima je i novi mandatar na funkciji šefa diplomatije, kao i imenovanje Lajčakovog naslednika uslediće nakon evropskih izbora koji su zakazani za jun ove godine.

„Miroslavu Lajčaku, koji je na sadašnju funkciju stupio 2020, već je produžavan mandat 2022. (za dve godine), i nije bilo očekivano da se to i sada ponovo desi. Ako se ispostavi da je tačno saznanje RSE, ovaj iskusni diplomata odlazi na lagodniju poziciju“, kaže za Danas Marija Stojanović, novinarka Demostata.

Kako je navela, njeno viđenje da odlazak Lajčaka sa ove funkcije neće drastično promeniti situaciju za Srbiju kad je reč o Briselskom dijalogu.

„On dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo (Slovačke), ali imenovan je uz saglasnost svih država EU, dakle prenosio je stav cele Unije, a ne svoje matične države“, obrazložila je sagovornica.

Stojanović je pojasnila da iza Briselskog sporazum i Aneksa iz Ohrida stoji Evropska unija, te da će se zvanični Brisel toga neminovno držati.

„Bez obzira na to ko nasledi Lajčaka na funkciji, obaveze Beograda i Prištine su jasno određene“, zaključuje.

U okviru ove velike diplomatske rotacije, osim Lajčaka, za region važne izmene su novi ambasador za Bosnu i Hercegovinu i šef kancelarije za Kosovo.

Šef delegacije u BiH biće Luiđi Soreka koji je do sada bio ambasador EU u Albaniji, koji je ambasador EU od 2018. godine. Pre nego što je postavljen na mesto ambasadora, Soreka je bio direktor bezbednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova pri Evropskoj komisiji.

It was an honor & pleasure to lead again the great team of @EUinAlbania????????! In the last three months, we have accomplished brilliantly our mission to support #Albania???????? on its EU path. Thank you so much for your dedication & resilience! Keep up the great work until ????????joins the ????????! pic.twitter.com/1NEq3IDaNr

