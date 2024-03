Danka Ilić još nije pronađena: U fokusu policije područje oko jedne kuće, pretražen i bazen

„Ovo je strašno. Ovo je mirno mjesto i nikome nije jasno šta se desilo. Kako su roditelji ispričali, djevojčica je nestala oko 2 sata, a to je period kada ljudi idu na posao ili se vraćaju, idu na stanicu da sačekaju autobus, neko bi video dijete. Jedan komšija je vidio djevojčicu na putu ali je mislio da je to unuka drugih komšija. Na ćošku imanja te porodice, gdje upravo stoji policija je jedan bazen, kao bara, koja je pokrivena muljem i travom. To izgleda kao da je ravna površina, uplašili smo se da dijete nije upalo tu, međutim policija je rekla da je pretražila. Ja sam pošao ka tamo da pogledam, ali mi nisu dali da priđem“, navodi sagovornik za Nova.rs.

Kako dodaje mještanin, u želji da svi što prije pronađu nestalu djevojčicu, jurili su svuda unaokolo, odnosno niko nije razmišljao da možda remete mjesto na kome sada policija četiri dana „češlja“ polje.

„Svi smo se podigli da pomognemo policiji, ali evo peti je dan, a djeteta nema. Sad su svuda naši tragovi, ali to smo učinili iz najbolje namjere. Mislili smo da je možda dijete negdje upalo. Ima mnogo čudnih stvari, najvažnije je da se dijete nađe živo i zdravo“, naveo je sagovornik Nove.

Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala je u utorak oko 13.45 sati u Banjskom polju u Boru, a potraga za njom traje danima. Policajci danima pročešljavaju teren u Banjskom polju, roditelji djeteta nekoliko puta su saslušani, ali nijedan trag ne ukazuje na to šta se dogodilo dvogodišnjoj djevojčici.

Po nalogu ministra Bratislava Gašića, helikopteri MUP-a su nadijletali i opservirali širu oblast oko rejona gdje je nestala dvogodišnja djevojčica, a u poslije podnevnim satima jučeršanjeg na lice mjesta stigla je i Bojana Otović Pjanović iz službe za suzbijanje kriminala UKP.

Tokom prethodnih dana nadležni su teškom mehanizacijom čistili teren u okolini imanja porodice Ilić u Banjskom polju. Započeta je i detaljna pretraga terena oko kuće ispred koje je nestala dvogodišnja djevojčica.

Naime, specijalistički timovi za spasavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije iz Beograda i Novog Sada, zajedno sa ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, prekjuče su od ranih jutarnjih časova, detaljno su pretražili tunel, podzemne kanale i šahte ukupne dužine oko 4,5 kilometara, u rejonu Banjskog Polja do grada Bora.

Tom prilikom nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na to da se dvogodišnja Danka Ilić tu nalazila.

