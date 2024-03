130.000 čitatelja Indexa odgovorilo za koga će glasati na izborima. Ovo su rezultati

“Odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske”, napisao je Milanović kasnije na Facebook stranici.

Smije li se Milanović kandidirati? Nitko to ne zna reći sa sigurnošću. Poznavatelji Ustava imaju različita mišljenja, ali nitko još nije dao konkretne dokaze zašto on to ne smije učiniti. O svemu će se, najavljeno je sinoć, oglasiti i Ustavni sud.

Index je jučer svoje čitatelje pitao za koga će glasati na izborima. Anketa je do danas u 9 sati prikupila više od 120.000 odgovora.

Ovo su rezultati

Najviše glasova, preko 60.000 ili 53 posto, dobila je SDP-ova koalicija ljevice i centra, čiji je premijerski kandidat Zoran Milanović. Drugi su HDZ i partneri s oko 18.000 glasova ili 16 posto. Na trećem mjestu je Možemo. Oni su dobili 11%, odnosno preko 12.000 glasova.

Most i Hrvatski suverenisti dobili su oko 4200 ili pet posto glasova. S oko 2100 (2 posto) glasova je peto mjesto zauzeo Domovinski pokret.

Oko 6 posto odnosno 5200 čitatelja kaže da će glasati, ali još ne zna za koga. Neće glasati oko 4 posto (4100 čitatelja), a za nekog tko se ne nalazi u anketi će glasati oko 2 posto, odnosno oko 2000 čitatelja.

Koga želite za premijera, Milanovića ili Plenkovića?

Pitali smo vas i koga želite za premijera – Milanovića, Plenkovića ili nijednog od njih.

U anketi je do 9 sati glasalo preko 100.000 čitatelja. Njih 68 posto za premijera želi Milanovića, 20 posto Plenkovića, a nijednog od njih ne želi 12 posto.

Je li Milanović trebao odmah podnijeti ostavku?

Milanović je nakon objave kandidature na Facebooku napisao da neće podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. To je izazvalo burne reakcije pravnika i ustavnih stručnjaka, koji navode da predsjednik mora podnijeti ostavku ako želi biti kandidat na parlamentarnim izborima. Pitali smo vas je li Milanović trebao odmah podnijeti ostavku,piše Index

U anketi je do 9 sati glasalo 64.000 čitatelja. Rezultati su jako podijeljeni – 51 posto čitatelja smatra da je trebao odmah podnijeti ostavku, dok 49 posto smatra da nije.

Facebook komentari